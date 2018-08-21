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الحوثيون يحتجزون اليمنيين المسافرين من صنعاء لقضاء العيد مع ذويهم

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 03:37 م
الحوثيون يحتجزون اليمنيين المسافرين من صنعاء لقضاء العيد مع ذويهم ميليشيا الحوثي
إيمان حنا
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منعت ميليشيا الحوثي وصول عدد من الأسر المسافرة من صنعاء إلى مأرب، لقضاء العيد مع ذويهم، وقالت مصادر يمنية، إن ميليشيا الحوثي في نقطة "أبو عاصم" برداع ـ تحتجز عشرات الأسر القادمة من صنعاء، في الطريق، غير سامحة لهم بالتوجه إلى مأرب.

وقالت المصادر، إن الأسر لا تزال عالقة في الطريق وسط تعنت الميليشيا التي تطلب منهم العودة من أماكن قدومهم، أو المكوث في الخط، وتواصل حواجز تفتيش الميليشيا انتهاكاتها بحق المدنيين، غير مهتمة بالأعراف والتقاليد الاجتماعية، التي تجرم عدم التعرض للمسافرين والنساء الأطفال.


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