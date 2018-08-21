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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 09:09 ص
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الحكومة تبدأ نشر أجهزة البصمة الإلكترونية بوحدات الجهاز الإدارى

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 08:00 ص
الحكومة تبدأ نشر أجهزة البصمة الإلكترونية بوحدات الجهاز الإدارى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب : مصطفى عبد التواب
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كشف مصدر بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إن الجهاز بدأ فى تعميم أجهزة البصمة الالكترونية على وحدات الجهاز الإدارى وذلك لتطبيق نظام الموارد البشرية الجديد، ضمن خطة الإصلاح الإدارى.

وأوضح المصدر لـ "اليوم السابع" أن الحكومة جربت 3 أنظمة للموارد البشرية، واستقرت على أحدهم لتعميمه داخل الجهاز الإدارى، ضمن التعميم الجديد لوحدة الموارد البشرية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية.

فى سياق متصل أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الانتهاء من تصميم الاستراتيجية الوطنية لبناء وتنمية القدرات 2018-2022، مؤكده أن الحكومة تستهدف تدريب حوالى 900 موظف بوحدة المواد البشرية والتى تم تنفيذ مرحلة التقييم الأولى منها وتقسيم المتدربين على مجموعتين خضعوا للتدريب التأسيسى فى الموارد البشرية.


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