الجيش الإسرائيلى يأمر بفتح تحقيق جنائى فى مقتل فتيين فلسطينيين بغزة

رويترز

قال الجيش الإسرائيلى اليوم الثلاثاء إنه سيفتح تحقيقا جنائيا فى واقعتين قتلت خلالهما قواته بالرصاص فتيين فلسطينيين أثناء مشاركتهما فى احتجاجات على امتداد حدود إسرائيل مع قطاع غزة.

ويمثل هذا أول تحقيق يعلن الجيش الإسرائيلى عن إجرائه بشأن استخدامه القوة المميتة فى مواجهة المظاهرات على الحدود والتى بدأت قبل خمسة أشهر. ويشمل التحقيق مقتل عبد الفتاح عبد النبى (18 عاما) فى 30 مارس وعثمان حلس (15 عاما) فى 13 يوليو.

وقُتل ما لا يقل عن 170 فلسطينيا برصاص الجنود الإسرائيليين خلال الاحتجاجات الأسبوعية مما أدى إلى توجيه انتقادات دولية لإسرائيل. وقتل قناص بغزة أحد الجنود.

وتضمنت الاحتجاجات محاولات لاختراق السياج الأمنى الإسرائيلى على طول الحدود مع القطاع الذى تسيطر عليه حركة حماس. ولم يصدر حتى الآن أى تعليق من مسؤولين فلسطينيين سواء فى الضفة الغربية المحتلة أو غزة حيث بدأت عطلة عيد الأضحى.