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"الإحصاء" يعلن مصر أكثر دول العالم الحاصلة على علامات تجارية تليها أمريكا

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 12:00 ص
"الإحصاء" يعلن مصر أكثر دول العالم الحاصلة على علامات تجارية تليها أمريكا علامات تجارية متنوعة على مستوى العالم- ارشيفية
كتبت- هبة حسام
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أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر احتلت المركز الأول كأكثر دول العالم الحاصلة على علامات تجارية خلال عام 2017 من مكتب العلامات التجارية المصرى، تلاها الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب البيانات الإحصائية، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، حصلت مصر خلال العام الماضى على 2295 علامة تجارية من إجمالى 4085 علامة تجارية تم منحها من مكتب العلامات التجارية المصرى بنسبة 56.2%، فيما حصلت أمريكا على 628 علامة بنسبة 15.4%.

وفى المركز الثالث من حيث ارتفاع عدد العلامات التجارية الممنوحة لها من مكتب العلامات التجارية المصرى، جاءت بريطانيا بـ 137 علامة تجارية حصلت عليها، ثم دولة الإمارات العربية بعدد 100 علامة تجارية خلال 2017، حصلت عليها من مكتب العلامات التجارية المصرية.

وفى المقابل، جاءت أقل الدول حصولاً على علامات تجارية فى 2017 من مكتب العلامات التجارية المصرى، دولة "فيتنام، بولندا، قبرص، العراق، ايسلندا، الفلبين، ليبيا، تونس، اليمن، فلسطين"، حيث لم تحصل كل دولة من تلك الدول سوى على علامة تجارية واحدة فقط.

وطبقاً للبيانات جهاز الإحصاء، جاء التوزيع العددى والنسبى للعلامات التجارية الممنوحة لدول العالم من مكتب العلامات التجارية المصرية، كالتالى:

 

 

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