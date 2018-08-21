video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 03:16 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الأموال العامة تنجح فى ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار فى النقد الأجنبى

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 02:46 م
الأموال العامة تنجح فى ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار فى النقد الأجنبى حبس - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة من ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بالإتجار فى النقد الأجنبى، من خلال شركة صرافة صادر ضدها قرار بإلغاء التراخيص.

 

ووردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب مفادها قيام مسئولى شركة صرافة صادر ضدها قرار البنك المركزى المصرى، والذى يقضى بإلغاء الترخيص الممنوح لها وشطب قيدها من سجلات البنك المركزى، نظراً لما ثبُت فى حقها من مخالفات بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وفتح المقر الكائن بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الأسكندرية، وتعامل مسئولى الشركة مع المواطنين بالمخالفة للقرار المنوه عنه.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تم التوجه لمقر الشركة، وضبط كل من عادل م. ا. (67 سنة)، رئيس مجلس إدارة الشركة، والذى سبق اتهامه فى 5 قضايا متنوعة، وحسن. ع. م. (55 سنة) عامل خدمات بذات الشركة، ومحمد ر. ا. (32 سنة) صراف بذات الشركة، مقيمين جميعاً فى الإسكندرية.

 

وبتفتيش الشركة المذكورة، تم ضبط 23 ألفا و699 دولار أمريكى، و1530 يورو، و96 ألفا و320 جنيها، وكذا ماكينة عد نقود.

 

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بقيامهم بالتعامل في النقد الأجنبى وأن العملات المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وبالمخالفة للقرار الصادر بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة وفروعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مباحث الأموال العامة تتحرى عن نشاط عامل فى تجارة العملة بالقاهرة

التأدبية تعاقب مدير الفتاوى والعقود بشركة مصر للبترول لإهدارها المال العام

الأموال العامة تضبط أجنبيا يستولى على حسابات عملاء البنوك ببطاقات ائتمان مزورة

النقد الاجنبى

تجارة العملة

التهريب

غسيل اموال

شركة صرافة

اخبار الحواد

حوادث




لا تفوتك
صور.. آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الحرام

صور.. آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الحرام

الرياضة المصرية فى يوم.. قطار الأهلى يستعد لـ"دهس" دجلة فى محطة السلام.. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمصر المقاصة.. والمصرى يصل القاهرة بعد مواجهة دوسونجو بالكونفدرالية

الرياضة المصرية فى يوم.. قطار الأهلى يستعد لـ"دهس" دجلة فى محطة السلام.. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمصر المقاصة.. والمصرى يصل القاهرة بعد مواجهة دوسونجو بالكونفدرالية

صور.. العالم هذا الصباح.. اشتباكات عنيفة فى هندوراس خلال مظاهرة تطالب بخفض رسوم النقل.. أوكرانيا تستعرض قدراتها العسكرية فى احتفالات عيد الاستقلال.. و8 قتلى و5 مفقودين عقب فيضان مفاجئ فى كالابريا الإيطالية

صور.. العالم هذا الصباح.. اشتباكات عنيفة فى هندوراس خلال مظاهرة تطالب بخفض رسوم النقل.. أوكرانيا تستعرض قدراتها العسكرية فى احتفالات عيد الاستقلال.. و8 قتلى و5 مفقودين عقب فيضان مفاجئ فى كالابريا الإيطالية

اضحك على ما تفرج مع كاريكاتير اليوم السابع.. حيل الخرفان للهروب من الذبح

اضحك على ما تفرج مع كاريكاتير اليوم السابع.. حيل الخرفان للهروب من الذبح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة