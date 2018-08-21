الأموال العامة تنجح فى ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار فى النقد الأجنبى

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تمكن ضباط مباحث الأموال العامة من ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بالإتجار فى النقد الأجنبى، من خلال شركة صرافة صادر ضدها قرار بإلغاء التراخيص.

ووردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب مفادها قيام مسئولى شركة صرافة صادر ضدها قرار البنك المركزى المصرى، والذى يقضى بإلغاء الترخيص الممنوح لها وشطب قيدها من سجلات البنك المركزى، نظراً لما ثبُت فى حقها من مخالفات بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وفتح المقر الكائن بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الأسكندرية، وتعامل مسئولى الشركة مع المواطنين بالمخالفة للقرار المنوه عنه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم التوجه لمقر الشركة، وضبط كل من عادل م. ا. (67 سنة)، رئيس مجلس إدارة الشركة، والذى سبق اتهامه فى 5 قضايا متنوعة، وحسن. ع. م. (55 سنة) عامل خدمات بذات الشركة، ومحمد ر. ا. (32 سنة) صراف بذات الشركة، مقيمين جميعاً فى الإسكندرية.

وبتفتيش الشركة المذكورة، تم ضبط 23 ألفا و699 دولار أمريكى، و1530 يورو، و96 ألفا و320 جنيها، وكذا ماكينة عد نقود.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بقيامهم بالتعامل في النقد الأجنبى وأن العملات المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وبالمخالفة للقرار الصادر بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة وفروعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.