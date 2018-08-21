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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 02:54 م
خالد صلاح
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استمرار حظر منظمتين إحداهما تدعم حماس وأخرى تدعم اليمين المتطرف بألمانيا

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 02:10 م
استمرار حظر منظمتين إحداهما تدعم حماس وأخرى تدعم اليمين المتطرف بألمانيا محكمة ـ صورة أرشيفية
برلين (أ ش أ)
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قضت المحكمة الدستورية العليا فى ألمانيا، اليوم الثلاثاء، باستمرار حظر منظمتين إحداهما معنية بدعم حركة حماس، والأخرى بدعم التيار اليمينى المتطرف.

ورفضت المحكمة الدعوتين المطالبتين بإلغاء حظر منظمة الإغاثة الدولية (آى اتش اتش) المعنية بدعم حركة حماس، وكذلك المنظمة الإغاثية اليمينية المتطرفة للمعتقلين السياسيين القوميين (اتش ان جى)، اللتين تم حلهما عامى 2010 و2011 بقرار من وزاره الداخلية.

وحسب تقارير إعلاميه استنادا إلى بيانات هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، حولت منظمة الإغاثة الإنسانية الدولية (آى إتش إتش) تبرعات بالملايين لاتحادات اجتماعية تابعة لحركة حماس، وكانت منظمة (إتش إن جي) المعنية بإغاثة المعتقلين السياسيين القوميين تعد أكبر جمعية نشطة للنازيين الجدد.

 


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المانيا

حماس

اليمين المتطرف

المحكه العليا بالمانيا




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