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استقرار أسعار الخضروات والفواكه بسوق العبور فى أول أيام العيد

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 11:40 ص
استقرار أسعار الخضروات والفواكه بسوق العبور فى أول أيام العيد خضروات
كتبت : منى ضياء
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استقرت أسعار الخضروت والفواكه فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، طبقا للأسعار المعلنة اليوم بسوق العبور.

ويترواح سعر الطماطم ما بين 2.5 – 5 جنيهات، والبطاطس ما بين 4.5 – 6.5 جنيها للكيلو، والبصل ما بين 2.75 – 3.75 جنيها للكيلو، والباذنجان الرومى ما بين 2 – 3 جنيهات، والبامية ما بين 7 – 12 جنيها للكيلو.

أما الفواكه فيتراوح سعر العنب ما بين  7 – 10 جنيهات للكيلو، والتفاح ما بين 12 – 18 جنيها للكيلو، والجوافه ما بين 7 – 11 جنيها للكيلو، والرمان ما بين 6 – 11 جنيها للكيلو، والمانجو البلدى ما بين 11 – 15 جنيها للكيلو.


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