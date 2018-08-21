استقرار أسعار الخضروات والفواكه بسوق العبور فى أول أيام العيد

كتبت : منى ضياء

استقرت أسعار الخضروت والفواكه فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، طبقا للأسعار المعلنة اليوم بسوق العبور.

ويترواح سعر الطماطم ما بين 2.5 – 5 جنيهات، والبطاطس ما بين 4.5 – 6.5 جنيها للكيلو، والبصل ما بين 2.75 – 3.75 جنيها للكيلو، والباذنجان الرومى ما بين 2 – 3 جنيهات، والبامية ما بين 7 – 12 جنيها للكيلو.

أما الفواكه فيتراوح سعر العنب ما بين 7 – 10 جنيهات للكيلو، والتفاح ما بين 12 – 18 جنيها للكيلو، والجوافه ما بين 7 – 11 جنيها للكيلو، والرمان ما بين 6 – 11 جنيها للكيلو، والمانجو البلدى ما بين 11 – 15 جنيها للكيلو.