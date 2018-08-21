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إقبال من المواطنين على ذبح الأضاحى فى السلخانات ببسيون‎ فى الغربية

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 05:42 م
إقبال من المواطنين على ذبح الأضاحى فى السلخانات ببسيون‎ فى الغربية ذبح الاضاحى
الغربية أحمد زيادة
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صرح الدكتور صبحى زيتون مدير الإدارة البيطرية ببسيون أن هناك إقبالا شديدا على ذبح الأضاحى السلخانات هذا العام على عكس الأعوام السابقة نتيجة لزيادة الوعى لدى المواطن، لافتا النظر إلى أن الذبح يتم مجانا طوال أيام العيد.

وأضاف صبحى أن هناك ميزة أخرى للذبح فى السلخانات وهى أن الذبح بكون آمنا، لأن هناك فريقا طبيا ييطريا يشرف على الأضحية قبل وبعد الذبح للتأكد من الأجزاء غير الصالحة بإعدامها، حرصا على سلامة المواطن من الأمراض، على عكس الأضحية التى يتم ذبحها بالمنازل فإنها تكون غير آمنة صحيا. 

وأكد زيتون على أن الأضاحى المذبوحة بسلخانة بسيون وصل إلى الآن 42 وهو عدد غير مسبوق.

 


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