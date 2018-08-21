video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 07:00 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

إقبال كثيف على مرسى ماسبيرو النهرى بالقاهرة فى أول أيام العيد

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 05:33 م
إقبال كثيف على مرسى ماسبيرو النهرى بالقاهرة فى أول أيام العيد جانب من اقبال المواطنين على الاتوبيس النهرى
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

شهد مرسى ماسبيرو النهرى، إقبالا كبيرا من المواطنين فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، للاحتفال بالعيد، حيث نظمت إدارة الأتوبيس النهرى عددا كبيرا من الرحلات للقناطر وحديقة الحيوان بالإضافة إلى الفسحة النيلية.

من جانبه قال حسين على مدير الرقابة بهيئة النقل العام بالقاهرة، إن مرسى الأتوبيس النهرى شهد إقبالا كبيرا حيث تم تنظيم 12 رحلة إلى حديقة الحيوان حتى الآن، كما تم تنظيم رحلتين إلى القناطر الخيرية ذهاب وعودة، حتى الآن، بالإضافة إلى استمرار رحلات الفسح النيلية.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة وجه بتقديم أفضل خدمة للمواطنين وحسن معاملتهم، مشيرا إلى وزير النقل زار المرسى عقب زيارة محافظ القاهرة واللواء رزق على.

وعبر المواطنين عن فرحتهم بالرحلة النيلية فى الأتوبيس النهرى، مؤكدين أن الهيئة لم ترفع قيمة تذاكر الركوب فى العيد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القاهرة يعلن توفير 18 أتوبيس نهرى لرحلات القناطر وحديقة الحيوان

محافظ القاهرة يتفقد مرسى الأتوبيس النهرى بماسبيرو للإطمئنان على استعدادات العيد

الاتوبيس النهرى

القاهرة

مرسي ماسبيرو

ماسبيرو




لا تفوتك
صور.. آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الحرام

صور.. آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الحرام

الرياضة المصرية فى يوم.. قطار الأهلى يستعد لـ"دهس" دجلة فى محطة السلام.. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمصر المقاصة.. والمصرى يصل القاهرة بعد مواجهة دوسونجو بالكونفدرالية

الرياضة المصرية فى يوم.. قطار الأهلى يستعد لـ"دهس" دجلة فى محطة السلام.. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمصر المقاصة.. والمصرى يصل القاهرة بعد مواجهة دوسونجو بالكونفدرالية

صور.. العالم هذا الصباح.. اشتباكات عنيفة فى هندوراس خلال مظاهرة تطالب بخفض رسوم النقل.. أوكرانيا تستعرض قدراتها العسكرية فى احتفالات عيد الاستقلال.. و8 قتلى و5 مفقودين عقب فيضان مفاجئ فى كالابريا الإيطالية

صور.. العالم هذا الصباح.. اشتباكات عنيفة فى هندوراس خلال مظاهرة تطالب بخفض رسوم النقل.. أوكرانيا تستعرض قدراتها العسكرية فى احتفالات عيد الاستقلال.. و8 قتلى و5 مفقودين عقب فيضان مفاجئ فى كالابريا الإيطالية

اضحك على ما تفرج مع كاريكاتير اليوم السابع.. حيل الخرفان للهروب من الذبح

اضحك على ما تفرج مع كاريكاتير اليوم السابع.. حيل الخرفان للهروب من الذبح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة