إقبال كثيف على مرسى ماسبيرو النهرى بالقاهرة فى أول أيام العيد

كتب سيد الخلفاوى

شهد مرسى ماسبيرو النهرى، إقبالا كبيرا من المواطنين فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، للاحتفال بالعيد، حيث نظمت إدارة الأتوبيس النهرى عددا كبيرا من الرحلات للقناطر وحديقة الحيوان بالإضافة إلى الفسحة النيلية.

من جانبه قال حسين على مدير الرقابة بهيئة النقل العام بالقاهرة، إن مرسى الأتوبيس النهرى شهد إقبالا كبيرا حيث تم تنظيم 12 رحلة إلى حديقة الحيوان حتى الآن، كما تم تنظيم رحلتين إلى القناطر الخيرية ذهاب وعودة، حتى الآن، بالإضافة إلى استمرار رحلات الفسح النيلية.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة وجه بتقديم أفضل خدمة للمواطنين وحسن معاملتهم، مشيرا إلى وزير النقل زار المرسى عقب زيارة محافظ القاهرة واللواء رزق على.

وعبر المواطنين عن فرحتهم بالرحلة النيلية فى الأتوبيس النهرى، مؤكدين أن الهيئة لم ترفع قيمة تذاكر الركوب فى العيد.