video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 10:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 30 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركز ديرمواس بالمنيا

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 09:38 ص
إزالة 30 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركز ديرمواس بالمنيا إزالة تعديات -أرشيفية
فريق المحافظات
إضافة تعليق

أزالت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس 30 حالة تعدى علي الأراضى الزراعية  بقرية كفر خزام ، وذلك فى إطار إزالة أي تعديات في المهد.

وقال على غلاب، رئيس مركز ديرمواس، إن ذلك يأتي في إطار التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد علي حرم الطريق أو أملاك الدولة في مهدها ، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات .

وفى سياق متصل ، نفذت الوحدة المحلية اعمال رفع القمامة والمخلفات الصلبة وتسوية وتمهيد الطرق بقرية نزلة البدرمان، للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز وعودة النظافة للطريق العام 

ومن جانب آخر، أوقفت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالمنيا ، أعمال بناء لاحد المباني  بدون ترخيص بشارع طريق القيس امام مصنع البارودى وذلك خلال حملة مكبرة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف التصدي لكل من يخالف القوانين الصادرة .

وقال اسماعيل الفحام رئيس مركز بنى مزار، إن هناك توجيهات مشددة من اللواء عصام البديوي محافظ المنيا  بالعمل علي تنفيذ كافة أعمال الإزالات في المهد ، لافتا إلى أنه تم التحفظ على كافة معدات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، مؤكداً أن المجلس لايألوا جهداً في التصدي لحالات البناء المخالفة سواء على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة.

كما تفقد ابراهيم نصير رئيس الوحدة المحلية لمركز العدوة مستشفى العدوة المركزي لمتابعة مستوى الخدمات العامة والتأكد من حسن سير العمل ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما تفقد رئيس المركز حي غرب و شرق  المدينة ، للتأكد من مستوى النظافة العامة ورفع الاشغالات .

كما تفقد رئيس المركز عددا من المجازر، وذلك استعداداً لعيد الأضحى المبارك ، بالإضافة الى تفقد مركز شباب العدوة وتجهيزه لصلاة العيد والعمل علي نظافة المكان.

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إعداد المخطط التفصيلى لـ 560 فدان لإنشاء إسكان متكامل بملوى بالمنيا

أسقف بنى مزار والبهنسا يهنئ محافظ المنيا بعيد الأضحى

المنيا

اخبار مصر

اخبار المحافظات

إيقاف بناء مخالف

المنيا




لا تفوتك
التنمية المحلية: إعلان بعض السياسيين عن موعد حركة المحافظين "اجتهادات شخصية"

التنمية المحلية: إعلان بعض السياسيين عن موعد حركة المحافظين "اجتهادات شخصية"

تعرف على رمزية عيد الأضحى فى رأى سكرتير عام الأمم المتحدة

تعرف على رمزية عيد الأضحى فى رأى سكرتير عام الأمم المتحدة

الليرة التركية تنهار وأردوغان يكابر.. يتحدث عن دعم دول له والحقيقة إيران فقط.. يحاول جذب السودان لصفه إلا أن الخرطوم لن تغامر بعلاقاتها من واشنطن لنصرة أردوغان.. والدعم القطرى يعيد ملف دعمها للإرهاب إلى الواجهة

الليرة التركية تنهار وأردوغان يكابر.. يتحدث عن دعم دول له والحقيقة إيران فقط.. يحاول جذب السودان لصفه إلا أن الخرطوم لن تغامر بعلاقاتها من واشنطن لنصرة أردوغان.. والدعم القطرى يعيد ملف دعمها للإرهاب إلى الواجهة

اعرف هتاكل إيه وهتشرب إيه فى العيد.. لو عندك ضغط أو سكر ابعد عن الكندوز وخليك فى البتلو عشان خفيف.. ولو مريض قلب "عليك وع المشوى" علشان مبيجبش جلطة

اعرف هتاكل إيه وهتشرب إيه فى العيد.. لو عندك ضغط أو سكر ابعد عن الكندوز وخليك فى البتلو عشان خفيف.. ولو مريض قلب "عليك وع المشوى" علشان مبيجبش جلطة

دراسة: النساء الأكثر إنفاقا للأموال على ألعاب الموبايل من الرجال

دراسة: النساء الأكثر إنفاقا للأموال على ألعاب الموبايل من الرجال

شاهد.. واقعة تحكيمية مثيرة للجدل فى الدورى التركى من صناعة تريزيجيه

شاهد.. واقعة تحكيمية مثيرة للجدل فى الدورى التركى من صناعة تريزيجيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة