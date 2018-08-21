إزالة 30 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركز ديرمواس بالمنيا

فريق المحافظات

أزالت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس 30 حالة تعدى علي الأراضى الزراعية بقرية كفر خزام ، وذلك فى إطار إزالة أي تعديات في المهد.

وقال على غلاب، رئيس مركز ديرمواس، إن ذلك يأتي في إطار التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد علي حرم الطريق أو أملاك الدولة في مهدها ، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات .

وفى سياق متصل ، نفذت الوحدة المحلية اعمال رفع القمامة والمخلفات الصلبة وتسوية وتمهيد الطرق بقرية نزلة البدرمان، للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز وعودة النظافة للطريق العام

ومن جانب آخر، أوقفت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالمنيا ، أعمال بناء لاحد المباني بدون ترخيص بشارع طريق القيس امام مصنع البارودى وذلك خلال حملة مكبرة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف التصدي لكل من يخالف القوانين الصادرة .

وقال اسماعيل الفحام رئيس مركز بنى مزار، إن هناك توجيهات مشددة من اللواء عصام البديوي محافظ المنيا بالعمل علي تنفيذ كافة أعمال الإزالات في المهد ، لافتا إلى أنه تم التحفظ على كافة معدات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، مؤكداً أن المجلس لايألوا جهداً في التصدي لحالات البناء المخالفة سواء على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة.

كما تفقد ابراهيم نصير رئيس الوحدة المحلية لمركز العدوة مستشفى العدوة المركزي لمتابعة مستوى الخدمات العامة والتأكد من حسن سير العمل ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما تفقد رئيس المركز حي غرب و شرق المدينة ، للتأكد من مستوى النظافة العامة ورفع الاشغالات .

كما تفقد رئيس المركز عددا من المجازر، وذلك استعداداً لعيد الأضحى المبارك ، بالإضافة الى تفقد مركز شباب العدوة وتجهيزه لصلاة العيد والعمل علي نظافة المكان.