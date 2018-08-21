أهالى "أم الفحم" الفلسطينية يودعون الشهيد أحمد محاميد فجرا

رام الله (أ ش أ)

شيعت أهالى مدينة أم الفحم داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948، فجر اليوم الثلاثاء، الشهيد أحمد محاميد، الذى استشهد بنيران شرطة الاحتلال الإسرائيلى بعد زعم تنفيذه عملية طعن فى البلدة القديمة فى القدس، يوم الجمعة الماضى، وذلك حيث شارك حشد من أهالى المدينة فى الجنازة وهتفوا "بالروح.. بالدم.. نفديك يا شهيد".

وكانت شرطة الاحتلال قد أبلغت عائلة الشهيد محاميد، مساء أمس، أنها ستسلمهم الجثمان عند الواحدة بعد منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء، بدون شروط.

وجاء قرار الشرطة الإسرائيلية بعد إلتماس قدمه مركز "عدالة" عن العائلة، على شروط الشرطة التى كانت تشترط اقتصار عدد المشاركين فى التشييع على 50 مشيعا وإيداع كفالة قدرها 100 ألف شيكل (الدولار 3.6 شيكل)، لتتراجع عن ذلك وتقرر أن يكون عدد المشيعين 150 مشيعا وإيداع كفالة 50 ألف شيكل.. ولاحقا، بعد استئناف "عدالة" تراجعت الشرطة عن شروطها كافة.