video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 09:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أهالى "أم الفحم" الفلسطينية يودعون الشهيد أحمد محاميد فجرا

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 09:56 ص
أهالى "أم الفحم" الفلسطينية يودعون الشهيد أحمد محاميد فجرا جنازة شهيد فلسطينى ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

شيعت أهالى مدينة أم الفحم داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948، فجر اليوم الثلاثاء، الشهيد أحمد محاميد، الذى استشهد بنيران شرطة الاحتلال الإسرائيلى بعد زعم تنفيذه عملية طعن فى البلدة القديمة فى القدس، يوم الجمعة الماضى، وذلك حيث شارك حشد من أهالى المدينة فى الجنازة وهتفوا "بالروح.. بالدم.. نفديك يا شهيد".

وكانت شرطة الاحتلال قد أبلغت عائلة الشهيد محاميد، مساء أمس، أنها ستسلمهم الجثمان عند الواحدة بعد منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء، بدون شروط.

وجاء قرار الشرطة الإسرائيلية بعد إلتماس قدمه مركز "عدالة" عن العائلة، على شروط الشرطة التى كانت تشترط اقتصار عدد المشاركين فى التشييع على 50 مشيعا وإيداع كفالة قدرها 100 ألف شيكل (الدولار 3.6 شيكل)، لتتراجع عن ذلك وتقرر أن يكون عدد المشيعين 150 مشيعا وإيداع كفالة 50 ألف شيكل.. ولاحقا، بعد استئناف "عدالة" تراجعت الشرطة عن شروطها كافة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استشهاد 2 وإصابة 241 فى جمعة "ثوار من أجل القدس والأقصى"

استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال قطاع غزة

فلسطين

ام الفحم

اهالى ام الفحم

الشهيد احمد محاميد




لا تفوتك
التنمية المحلية: إعلان بعض السياسيين عن موعد حركة المحافظين "اجتهادات شخصية"

التنمية المحلية: إعلان بعض السياسيين عن موعد حركة المحافظين "اجتهادات شخصية"

تعرف على رمزية عيد الأضحى فى رأى سكرتير عام الأمم المتحدة

تعرف على رمزية عيد الأضحى فى رأى سكرتير عام الأمم المتحدة

الليرة التركية تنهار وأردوغان يكابر.. يتحدث عن دعم دول له والحقيقة إيران فقط.. يحاول جذب السودان لصفه إلا أن الخرطوم لن تغامر بعلاقاتها من واشنطن لنصرة أردوغان.. والدعم القطرى يعيد ملف دعمها للإرهاب إلى الواجهة

الليرة التركية تنهار وأردوغان يكابر.. يتحدث عن دعم دول له والحقيقة إيران فقط.. يحاول جذب السودان لصفه إلا أن الخرطوم لن تغامر بعلاقاتها من واشنطن لنصرة أردوغان.. والدعم القطرى يعيد ملف دعمها للإرهاب إلى الواجهة

اعرف هتاكل إيه وهتشرب إيه فى العيد.. لو عندك ضغط أو سكر ابعد عن الكندوز وخليك فى البتلو عشان خفيف.. ولو مريض قلب "عليك وع المشوى" علشان مبيجبش جلطة

اعرف هتاكل إيه وهتشرب إيه فى العيد.. لو عندك ضغط أو سكر ابعد عن الكندوز وخليك فى البتلو عشان خفيف.. ولو مريض قلب "عليك وع المشوى" علشان مبيجبش جلطة

دراسة: النساء الأكثر إنفاقا للأموال على ألعاب الموبايل من الرجال

دراسة: النساء الأكثر إنفاقا للأموال على ألعاب الموبايل من الرجال

شاهد.. واقعة تحكيمية مثيرة للجدل فى الدورى التركى من صناعة تريزيجيه

شاهد.. واقعة تحكيمية مثيرة للجدل فى الدورى التركى من صناعة تريزيجيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة