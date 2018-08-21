أمريكا تتوعد بالمزيد من الضغوط الاقتصادية على روسيا ما لم تغير سلوكها

(رويترز)

قال مسؤولان بوزارتى الخارجية والخزانة الأمريكيتين أمام لجنة بمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن مستعدة لفرض مزيد من الضغوط الاقتصادية على روسيا إذا لم تغير سلوكها، مضيفا أن الجهود الدبلوماسية الأمريكية أسفرت عن وقف العديد من صفقات الأسلحة الكبرى مع روسيا.

وأدلى كلا من كريستوفر فورد، مساعد وزير الخارجية، وسيجال ماندلكر، القائمة بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والجرائم المالية، بشهادتيهما أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ خلال جلسة عن أثر العقوبات على روسيا.