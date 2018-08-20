460 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 31.5 مليون طن فى 9 أيام

الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ9 أيام الماضية ، من الجمعة قبل الماضية، وحتى أول أمس السبت، عبور 460 سفينة بحمولة 31.5 مليون طن.

وأكد الفريق "مميش"، على أن بشائر الخير تتوالى بالتزامن مع إحتفالات الذكرى الثالثة لقناة السويس الجديدة، فالأرقام القياسية غير المسبوقة التي تسجلها حركة الملاحة اليومية بالقناة فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة وانعكاس ذلك على زيادة عائدات القناة، لا يدع مجالاً للشك في الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع القناة الجديدة ومدى أهميتها لحركة التجارة العالمية، لتكون القناة بحق، كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى"هدية مصر للعالم" ورافد الخير والنماء لمصرنا الحبيبة، وأن هيئة قناة السويس استطاعت بفضل القناة الجديدة التعامل بمنتهى الحرفية والمرونة مع كافة متغيرات صناعة النقل البحري لاسيما زيادة كفاءتها على استقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن، والاستفادة من تعافي حركة التجارة العالمية ومؤشرات نمو الاقتصاديات العالمية الكبرى..

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن يوم الجمعة عبرت القناه 53 سفينة بحمولة 3.4 مليون طن، ويوم السبت عبرت القناه 55 سفينة بحمولة 3.7 مليون طن، وعبرت يوم الأحد 52 سفينة قناة السويس بحمولة 3.4 مليون طن فيما عبرت يوم الأثنين 47 سفينة بحمولة 2.8 مليون طن ، وعبرت يوم الثلاثاء 51 سفينة بحمولة 3 مليون طن، كما عبرت يوم الأربعاء 51 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن، فيما عبرت يوم الخميس 47 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، وعبرت يوم الجمعة 46 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن، فيما عبرت يوم السبت 58 سفينة بحمولة 4.8 مليون طن،ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناه خلال الـ9 أيام الماضية إلى 460 سفينة بحمولة 31.5 مليون طن