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الإثنين، 20 أغسطس 2018 07:57 ص
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160 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى بالفيوم

الإثنين، 20 أغسطس 2018 07:38 ص
160 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى بالفيوم صورة أرشيفية
الفيوم – رباب الجالي
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تشهد محافظة الفيوم استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وخصصت المحافظة 160 ساحة لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك فى مختلف مراكز وأحياء المحافظة، لاستيعاب آلاف المصلين الذين سيؤدون الصلاة.

وقال الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، إنه تم تخصيص وتجهيز العشرات من الساحات الفرعية فى مدن وقرى المحافظة، كما تم إعداد كشوف بأسماء الخطباء الأساسيين والاحتياطيين لصلاة العيد.

وأضاف المحافظ أن جميع الساحات مجهزة وتابعة لمديرية الأوقاف لأداء صلاة العيد، موضحاً أن الساحات الــ160 التى تم تجهيزها لأداء صلاة العيد موزعة بواقع 3 ساحات ببندر أول الفيوم و4 ساحات ببندر ثان، و13 ساحة بمركز الفيوم شمال و22 ساحة بمركز الفيوم جنوب، و11 ساحة بسنورس أول و12 ساحة بسنورس ثان و4 ساحات بسنورس ثالث و5 ساحات بفيديمين، و5 ساحات بأبشواى و6 ساحات بالعجميين، و14 ساحة بإطسا شرق و9 ساحات بإطسا غرب و10 ساحات بالغرق، و14 ساحة بطامية أول و8 ساحات بطامية ثان و6 ساحات بيوسف الصديق و14 ساحة بالشواشنة.

من ناحية أخرى، نظمت إدارة التوعية والإعلام وإدارة المشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم بحملات توعوية للجزارين والسيدات داخل المحافظة وحثهم بعدم صرف مخلفات ودماء الأضاحى داخل مطابق وغرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحى، ما يؤدى إلى زيادة الطفوحات والانسدادات بالشوارع، بجانب عدم الإسراف فى مياه الشرب وذلك قبيل عيد الأضحى المبارك.

 

وقال اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، إن إدارة التوعية والإعلام تقوم بدور ومجهود طيب فى توعية المواطنين داخل المحافظة بأهمية المياه وتعزيز مفهوم الترشيد والحفاظ على مصادر المياه من التلوث، بجانب الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى من خلال التعاون مع الجهات المعنية بثقافة الترشيد كالاوقاف والازهر والكنيسة والتربية والتعليم والصحة وجهاز شئون البيئة والرى والشباب والرياضة والمجلس القومى للمراة ومنظمات المجتمع المدنى.


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