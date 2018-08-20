video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 04:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزيرة نيوزلندية تتوجه إلى المستشفى بـ "العجلة" لوضع طفلها

الإثنين، 20 أغسطس 2018 03:30 م
وزيرة نيوزلندية تتوجه إلى المستشفى بـ "العجلة" لوضع طفلها الوزيرة النيوزلندية
كتب: أحمد علوى
إضافة تعليق

قالت قناة "بى اف ام" تى فى الفرنسية، إن وزيرة المرأة فى نيوزيلندا آن جينتر، اختارت أن تستقل دراجتها الخاصة من أجل الوصول إلى المستشفى لتضع طفلها، بدون الاستعانة بأى حراسة شخصية.

وكتبت آن جينتر مع إحدى الصور: "إنه صباح  جميل لركوب الدراجة إلى المستشفى، أملا فى الحصول على ذلك الطفل".

وقالت جينتر 38 عاما المعروفة بدعمها لقيادة الدراجات: "أنا وشريكى قدنا الدراجة لعدم وجود مكان كافٍ فى السيارة، وأيضا حتى أكون فى أفضل حالة مزاجية ممكنة".

وكانت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أردرن، ثانى زعيمة سياسية فى العالم تضع مولدها أثناء شغلها منصب ووضعت مولدها وكذا جينتر فى مستشفى "أوكلاند سيتn" العمومى.

 

تغريدة الوزيرة
تغريدة الوزيرة النيوزلندية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تشادية تضع مولودها بمطار القاهرة الدولي فور وصولها من انجامينا

صور.. العالم هذا الصباح.. 2.5 مليون مؤيد لمنافس أردوغان فى الانتخابات يحتشدون بمدينة أزمير التركية.. الرئيس الفرنسى وزوجته يتفقدان حفلا للموسيقى فى ساحة الأليزيه..رئيسة وزراء نيوزيلندا تضع مولودتها الأولى

نيوزلندا

وزيرة فى نيوزلندا

وزيرة تستقل دراجة فى نيوزلندا

وزيرة تركب دراجة فى نيوزلندا

اخبار العالم




لا تفوتك
وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة