وزيرة نيوزلندية تتوجه إلى المستشفى بـ "العجلة" لوضع طفلها

كتب: أحمد علوى

قالت قناة "بى اف ام" تى فى الفرنسية، إن وزيرة المرأة فى نيوزيلندا آن جينتر، اختارت أن تستقل دراجتها الخاصة من أجل الوصول إلى المستشفى لتضع طفلها، بدون الاستعانة بأى حراسة شخصية.

وكتبت آن جينتر مع إحدى الصور: "إنه صباح جميل لركوب الدراجة إلى المستشفى، أملا فى الحصول على ذلك الطفل".

وقالت جينتر 38 عاما المعروفة بدعمها لقيادة الدراجات: "أنا وشريكى قدنا الدراجة لعدم وجود مكان كافٍ فى السيارة، وأيضا حتى أكون فى أفضل حالة مزاجية ممكنة".

وكانت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أردرن، ثانى زعيمة سياسية فى العالم تضع مولدها أثناء شغلها منصب ووضعت مولدها وكذا جينتر فى مستشفى "أوكلاند سيتn" العمومى.