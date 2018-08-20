وزارة النقل تطالب بالإبلاغ الفورى عن الباعة الجائلين عبر الخط الساخن للمترو

كتب رضا حبيشى

قال محمد عز المتحدث الإعلامى لوزارة النقل، إنه بخصوص الفيديو الذى تم تداوله اليوم لقيام شرطة النقل والمواصلات بإخراج أحد الأطفال من البائعين المتجولين داخل إحدى عربات المترو، فإن ماحدث هو أن البائع المتجول ركب عربة السيدات مخالفا لنظام ركوب مترو الأنفاق مما دعى السيدات من ركاب العربة الى طلب إخراجه من شرطة النقل والمواصلات فرفض البائع الخروج من العربة فقامت شرطة النقل والمواصلات بإخراجه من العربة.

وأهاب المتحدث الإعلامى لوزارة النقل، فى بيان، بالركاب الابلاغ الفورى عن الباعة الجائلين عبر الخط الساخن للمترو 16048.

من ناحية أخرى، تفقد صباح اليوم المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد المركز الرئيس للتحكم فى حركة مسير القطارات رافقه فيها نواب رئيس الهيئة للتأكد من حسن سير العمل ومتابعة حركة مسير القطارات على خطوط الهيئة.

وأكد المهندس أشرف رسلان، أنه يتابع حركة مسير القطارات لحظة بلحظة من خلال غرفة عمليات على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام عيد الأضحى المبارك ، مع إلغاء إجازات القيادات لمتابعة انتظام حركة القطارات، والحرص على تقديم خدمة للمسافرين لقضاء العيد مع أسرهم.

وشدد رئيس الهيئة على التواجد المستمر لكافة قيادات الهيئة والمختصين طوال إجازة عيد الأضحى المبارك لمتابعة حركة تشغيل القطارات وتكثيف تواجد مفتشى المبيعات وخدمة العملاء بجميع مكاتب حجز التذاكر والانتشار على الأرصفة بالتنسيق مع شرطة السكة الحديد والأمن الادارى لتقديم التسهيلات اللازمة لجمهور المسافرين من الركاب.