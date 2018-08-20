video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 07:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

هل تشترط الطهارة فى الوقوف بعرفة؟.. تعرف على رأى الدين

الإثنين، 20 أغسطس 2018 07:00 ص
هل تشترط الطهارة فى الوقوف بعرفة؟.. تعرف على رأى الدين جبل عرفات
كتب لؤى على
إضافة تعليق
هل تشترط الطهارة فى الوقوف بعرفة؟، سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف، وجاء الجواب كالآتى:لا تشترط الطهارة في الوقوف بعرفة؛ لأن النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال لِعَائِشَةَ لما أتاها الحيض « إِنَّ ذَلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِى».
 
ففي هذا الحديث دليل على أنه لا تشترط الطهارة فيما سوى الطواف بالبيت، إلا أنه تستحب الطهارة للوقوف بعرفة وللمناسك كلها، قَالَ الإمام أَحْمَدُ: يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا عَلَى وُضُوءٍ، والحائض والنفساء في صحة الوقوف والإجزاء وفضائل اليوم كغيرها من الطاهرات؛ لكون طهرها فى هذا اليوم فوق طاقتها.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فضل يوم عرفة خير الدعاء دعاء يوم عرفة

يوم عرفة

دعاء عرفة

دعاء يوم عرفة

الحج عرفة

الازهر الشريف

فضل يوم عرفة




لا تفوتك
الحجاج يقفون على عرفات لأداء الركن الأعظم فى الحج

الحجاج يقفون على عرفات لأداء الركن الأعظم فى الحج

ليوناردو دى كابريو يدعم الحفاظ على 30 موطنًا لإنسان الغاب فى يومه العالمى

ليوناردو دى كابريو يدعم الحفاظ على 30 موطنًا لإنسان الغاب فى يومه العالمى

شمال أفريقيا يدرس إزالة صفة اللاعب الأجنبى فى 5 دول.. تحضير ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030.. تنظيم دورة ودية بين دول الاتحاد.. القاهرة تحتضن اجتماعا فى نهاية سبتمبر لبحث التوصيات المقترحة

شمال أفريقيا يدرس إزالة صفة اللاعب الأجنبى فى 5 دول.. تحضير ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030.. تنظيم دورة ودية بين دول الاتحاد.. القاهرة تحتضن اجتماعا فى نهاية سبتمبر لبحث التوصيات المقترحة

استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بأخرى جديدة فجر غد الاثنين.. أمانة مكة المكرمة تُنهى تهيئة المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن تزامنا مع يوم التروية.. وجمعية "الحاج والمعتمر" تجهز كبسولات للنوم للحجاج

استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بأخرى جديدة فجر غد الاثنين.. أمانة مكة المكرمة تُنهى تهيئة المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن تزامنا مع يوم التروية.. وجمعية "الحاج والمعتمر" تجهز كبسولات للنوم للحجاج

شعبية محمد صلاح 10 أضعاف كريستال بالاس قبل مباراة اليوم

شعبية محمد صلاح 10 أضعاف كريستال بالاس قبل مباراة اليوم

لو بتضايقك.. بالخطوات.. كيف تحظر الأرقام المزعجة على الأيفون

لو بتضايقك.. بالخطوات.. كيف تحظر الأرقام المزعجة على الأيفون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة