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الإثنين، 20 أغسطس 2018 04:51 ص
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ننشر أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد

الإثنين، 20 أغسطس 2018 04:00 ص
ننشر أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد ساحات صلاه - أرشيفية
بورسعيد – محمد فرج
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ننشر عناوين الـ 9 ساحات التى تم تخصصيها من قبل مديرية الأوقاف ببورسعيد مناعا للتكدس والزحام وحفاظا على راحة المصلين أثناء تأدية صلاة عيد الأضحى.

وقال الشيخ بشرى عبد القادر مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف بورسعيد، خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن توزيع الساحات جاء كالآتى: ساحة "المعمورة" بحى الشرق وساحة "بورفؤاد الكبير" وساحة "الصفوة " بحى الزهور وساحة "التوحيد" بحى المناخ وساحة "السيدة زينب" بحى الضواحى وساحة " الحرمين " بحى الضواحى، وساحة "الشبان المسلمين" بحى العرب، وساحة "الإمام الحسين" بحى المناخ.

وأكد عبد القادر أن الساحات شملت جميع الأحياء كالشرق والزهور والضواحى والعرب والمناخ ومدينة بورفؤاد وذلك لتوفير سبل الراحة وعناء الموصلات وإدخال الفرحة والبهجة فى نفوس المصلين.

وتابع أنه تم تحديد إمام أساسى وآخر احتياطى للساحات التى تم تخصيصها لإلقاء خطبة العيد تحسبا لأية ظروف طارئة قد تحدث للأئمة.


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