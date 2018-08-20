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الإثنين، 20 أغسطس 2018 08:56 ص
خالد صلاح
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نقل الملكة الأم فى تايلاند للمستشفى

الإثنين، 20 أغسطس 2018 08:48 ص
نقل الملكة الأم فى تايلاند للمستشفى الملك الراحل بوميبون ادولياديج
بانكوك (رويترز)
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أعلن بيان للبلاط الملكى فى تايلاند أن الملكة الأم سيريكيت التى يبلغ عمرها 86 عاما تعالج حاليا من الانفلونزا فى أحد مستشفيات بانكوك.

والملكة سيريكيت كانت قرينة الملك الراحل بوميبون ادولياديج الذى توفى فى 2016 بعد أن ظل على العرش سبعين عاما كما أنها أم الملك الحالى ماها فاجيرالونكور (66 عاما).

ونادرا ما شوهدت الملكة سيريكيت علانية فى السنوات الأخيرة ولكن القصر نشر الأسبوع الماضى صورا لها بمناسبة عيد ميلادها السادس والثمانين فى 12 أغسطس. والتقطت صور الملكة مع العديد من أولادها ومن بينهم الملك فاجيرالونكور.

وقال البلاط الملكى إن الملكة سيريكيت نُقلت إلى مستشفى تشولالونجكورن فى بانكوك يوم الأحد بعد إصابتها بارتفاع فى درجة الحرارة وسعال.

وأضاف البيان أن حالة الملكة تحسنت ولكنها مازالت فى المستشفى تحت الملاحظة.

 


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