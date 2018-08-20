موجز أخبار6.. مداهمة قناة فضائية بدون ترخيص تبث من داخل شقة بالعجوزة

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، مداهمة قناة فضائية بدون ترخيص تبث من داخل شقة مفروشة بالعجوزة.



فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب فى أوروبا لعام 2018، والتى ضمت محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، وكريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادى يوفنتوس الإيطالى، ولوكا مودريتش لاعب منتخب كرواتيا وريال مدريد الإسبانى.

داهمت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قناة فضائية تدار من شقة مفروشة بدائرة قسم شرطة العجوزة، وأكدت المعلومات والتحريات قيام المدعو أحمد.م.ع بإنشاء وإدارة قناة فضائية "غير مرخصة" خارج مدينة الإنتاج الإعلامى والكائنة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، وذلك من خلال أجهزة حاسب آلى ومعدات وأجهزة مونتاج مُحمل عليها برامج لرفع المحتوى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

مع دخول عيد الأضحى المبارك وانتظار المعيدين شباب وبنات صغار وكبار، موائد اللحوم الضانى، ينشر "اليوم السابع" عدد من النصائح التى أصدر معهد تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، فى كيفية التعامل مع لحوم الضانى فى العيد، وكيفية الحفاظ على صحة المعدة، وطرق الطهى والشوى، والأساليب الصحية فى عدم الإفراط فى أكل اللحوم.

يتعرض الحاج خلال الطواف بالبيت الحرام لأشعة الشمس، بالإضافة إلى إرتفاع درجة حرارة الطقس، مما يؤثر على صحة بشرته، لذلك وجهت الدكتورة نهى رشوان استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، بعض النصائح للحجاج التى يجب إتباعها خلال موسم الحج

من أغرب القصص خلف تأليف الأغانى، هى قصة ولادة أغنية "إلى عرفات الله"، فإنه لما عزم الخديوى عباس حلمى الثانى، على أداء فريضة الحج فى شتاء سنة 1909، قرر أن يصطحب معه صديقه الشاعر أحمد شوقى، ولكن الشاعر كان لا يرغب فى أداء هذه الفريضة المقدسة ولم يستطع أن يصرح للخديوى بذلك.

أفادت شبكة (سكاى نيوز) الإخبارية بإعتقال شخص يشتبه فى تورطه بإطلاق النار على السفارة الأمريكية فى أنقرة.

كشفت مصادر مطلع، أن سائقا يعمل موظفا بشركة نقل أموال بمنطقة مدينة نصر، سرق 5 ملايين جنيه كانت بالسيارة وفر هاربا.

دخل ليفربول الإنجليزي، قائمة عظماء أندية أوروبا، بعدما كشف الاتحاد الاوروبى لكرة القدم "يويفا"، عن القائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب فى أوروبا لعام 2018.

ارتفع عدد ضحايا الإعصار (رومبيا)، الذى يضرب الصين، إلى 12 قتيلا و13 مصابا.

كشف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" عن أسباب تواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، وكريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادى يوفنتوس الإيطالى، ولوكا مودريتش، لاعب منتخب كرواتيا وريال مدريد الإسبانى، فى القائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب فى أوروبا لعام 2018.

ينشر "اليوم السابع" لقرائنا من حجاج بيت الله الحرام ، توقعات حالة الطقس غدًا الثلاثاء الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، بالمملكة العربية السعودية، وذلك تزامنا مع موسم الحج وتوافد الحجاج المصريين على الأراضى المقدسة لأداء المناسك .

ألقى قطاع الأحوال المدنية القبض علي تشكيلاً عصابياً تخصص فى تزوير ومساعدة أهلية بعض الشباب فى الحصول على شهادات ميلاد مزورة مثبت بها تاريخ ميلاد أصغر من سنهم الحقيقى.

شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية بإشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، استهدفت قرية مزغونة بالبدرشين، لضبط المتاجرين بالمواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والمحكوم عليهم الهاربين، وأسفرت الحملة عن ضبط 8 أسلحة آلية و11 طلقة 4 فرد خرطوش، و13 قضية مخدرات.

فى الوقت الذى وجهت فيه الممثلة والمخرجة الإيطالية، آسيا آرجنتو، اتهاماتها للمنتج الأمريكى الشهير هارفى وينشتاين، بالتحرش الجنسى بها وأصبحت واحدة من أبرز الوجوه فى حركة #MeToo المناهضة للتحرش، كانت تحاول دفع تسوية بآلاف الدولارات لممثل شاب عندما كان فى السابعة عشر من عمره.

فقد النجم تامر حسنى صوته تماماً، وذلك خلال الفقرة الأخيرة من حفله الذى أقيم فى الساحل الشمالى، واضطر أصدقاؤه ومنتج فيلمه الأخيرة نقله إلى أحد مستشفيات الساحل الشمالى، وأكد الأطباء أن أحباله الصوتية تعرضت لإجهاد كبير خلال الحفل، حيث تحامل على صوته لإمتاع الجماهير التى حضرت الحفل.

قال المستشار عمر مروان، رئيس بعثة الحج المصرية، إن تفويج الحجاج إلى عرفات تأخر ساعتين بسبب العاصفة والأمطار، مؤكدًا أنه لا توجد أى خسائر بشرية، وإن جميع الحجاج بخير، وهناك حالة وفاة طبيعية واحدة.

جددت الحكومة الإيطالية على لسان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفينى، الانتقادات شديدة اللهجة لسياسة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون تجاه الأزمة الليبية.

منذ أن تولى رئاسة الدولة، عزم الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تنفيذ مشروعات قومية وتنموية فى كافة المجالات والقطاعات، من أبرزها قطاع الأسماك، والذى عقد النية فى فترة رئاسته الأولى على تطويره والاستثمار به، خاصة لما تملكه مصر من ثروة مائية هائلة، حيث قرر الرئيس فى ظل وجود فجوة بين العرض والطلب بين حجم الإنتاج والاستهلاك للأسماك، قيام الدولة بتنفيذ مشروعات للاستزراع السمكى بجانب تطوير البحيرات وإزالة التعديات عليها وتطهير وحماية المسطحات المائية بشكل عام.

أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" اليوم، الاثنين، القائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب فى أوروبا لعام 2018، والتى ضمت محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، وكريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادى يوفنتوس الإيطالى، ولوكا مودريتش لاعب منتخب كرواتيا وريال مدريد الإسبانى.