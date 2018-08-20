موجز أخبار 10 مساء.. الحجاج يبيتون بمزدلفة بعد انتهاء الوقوف بعرفات

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أنهى حجاج بيت الله الحرام ركن الوقوف بجبل عرفات على مدى يوم كامل، مغادرين مخيمات عرفات بعد إنهاء الشعيرة عقب صلاة المغرب التى أذن لها بالأراضى السعودية.

أنهى حجاج بيت الله الحرام ركن الوقوف بجبل عرفات على مدى يوم كامل، مغادرين مخيمات عرفات بعد إنهاء الشعيرة عقب صلاة المغرب التى أذن لها بالأراضى السعودية.

رفع أحد الأطفال العرب لافتة من ملعب "سيلهرست بارك" الذى يستضيف حاليا مواجهة ليفربول أمام كريستال بالاس بختام الجولة الثانية من الدوري الانجليزي، يطلب فيها الحصول على قميص النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز.

عين العاهل المغربى الملك محمد السادس محمد بنعشبون، وزيرا جديدا للاقتصاد والمالية ، حسب ما جاء فى بيان للديوان الملكى، اليوم الاثنين، بعد أقل من 3 أسابيع على إعفاء الوزير السابق من مهامه.

تواجد النجم المصري محمد صلاح، فى التشكيل الأساسى لفريقه ليفربول الإنجليزي، خلال المباراة المرتقبة التى تقام فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة امام كريستال بالاس على ملعب "سيلهرست بارك"، فى ختام منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

قد يظن الكثير من المسلمين أن صلاة عيد الأضحى واجبة على الحجاج الذين يبيتون فى مزدلفة بعد مغادرتهم لمشعر عرفات فى يوم التاسع من ذى الحجة .

تحدث الدكتور محمد القاسم رئيس هيئة الهلال الأحمر فى السعودية عن الاستعدادات والخدمات خلال موسم الحج، وأشار إلى أن أعداد العاملين للهيئة وصل إلى 2640 موظفا مابين مسعفين وإدارين وأطباء، أما عن أعداد المتطوعين فقد وصل إلى 1500 شخص بأماكن متفرقة فى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

شهد مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الاثنين، تأخر إقلاع 4 رحلات دولية عن موعدها المقرر بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

تمكنت شرطة نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس من ضبط ربة منزل برفقتها رجل، حال عبورهما من الجانب الشرقى إلى الجانب الشرقى لقناة السويس، قادمين من رأس سدر بجنوب سيناء، وبحوزتهما 10 طرب حشيش و3 هواتف محمولة ومبلغ مالى.

تناقلت بعض الصفحات السعودية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة رضيع، وقالت إنه أول حالة ولادة لسيدة تؤدى مناسك الحج على جبل عرفات منذ ساعات قليلة.

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسى برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

أدى دعم وتمويل تنظيم" الحمدين" فى قطر للإرهاب والمنظمات الإرهابية المتطرفة فى منطقة الشرق الأوسط بمليارات الدولارات على شاكلة تنظيم" داعش" الإرهابى إلى بيع العائلة الحاكمة فى قطر ممتلكاتها.





وجه مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى رسالة تهنئة للشعوب العربية والإسلامية حول العالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.





تستقبل حدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، زوارها خلال عيد الأضحى، بحزمة من الإجراءات، وزيادة عدد منافذ بيع التذاكر لمنع تكدس الزوار وعروض جديدة للولادات الحديثة .