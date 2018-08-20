video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20/8/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20/8/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الاخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الإثنين، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الإثنين  فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 

 مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

الفجر 3:52   ص
 
الظهر 11:59 ص
 
العصر 3:35
 
المغرب 6:34
 
العشاء 7:55

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

 

الفجر 3:54 ص
 
الظهر 12:04
 
العصر 3:41
 
المغرب 6:39 م
 
العشاء 8:03 م
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

 

الفجر 3:47
 
الظهر 11:55 م
 
العصر 3:32 م
 
المغرب 30: 6 م
 
العشاء 7:52 م
 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

 

الفجر 3:45 ص
 
الظهر 11:47
 
العصر 3:20 م
 
المغرب 6:19 م
 
العشاء 7:38 م
 

 مواقيت الصلاة فى أسوان

 

الفجر 3:57 ص
 
الظهر 11:53 ص
 
العصر 3:22 م
 
المغرب 6:22 م
 
العشاء 7:39
 
 

 ثانيًا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى:
 

مكة

 
الفجر 4:36 ص
 
الظهر 12:25 م
 
العصر 3:48 م
 
المغرب 6:51 م
 
العشاء 8:04 م
 
 

المدينة المنورة

الفجر 4:30 ص
 
الظهر 12:25 م
 
العصر 3:53 م
 
المغرب 6:56 م
 
العشاء 8:10 م
 
 

الرياض

الفجر 4:02 ص
 
الظهر 11:57 ص
 
العصر 3:25 م
 
المغرب 7:28 م 
 
العشاء 7:42 م
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

الفجر 3:38
 
الظهر 11:44 م
 
العصر 3:19 م
 
المغرب 6:19
 
العشاء 7:39 م
 

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

الفجر 4:32 ص
 
الظهر 12:26 م
 
العصر 3:54 م
 
المغرب 6:54 م
 
العشاء 8:11 م
 

 مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

الفجر 4:14 ص
 
الظهر 12:31 م
 
العصر 4:12 م
 
المغرب 7:12 م 
 
العشاء 8:38
 

مواقيت الصلاة بالكويت

الفجر 3:47 ص
 
الظهر 11:52 ص
 
العصر 3:27 م
 
المغرب 6:25 م
 
العشاء 7:47 م
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19/8/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

مواقيت الصلاة اليوم السبت 18/8/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17/8/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر




لا تفوتك
إحالة "أشعياء" و"فلتاؤوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس

إحالة "أشعياء" و"فلتاؤوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس

حبس خاطف الطائرة المصرية 15 يوما وترحيله للقاهرة لاستكمال إجراءات القضية

حبس خاطف الطائرة المصرية 15 يوما وترحيله للقاهرة لاستكمال إجراءات القضية

"البرادعى الرضيع".. سكت دهرا ونطق لهوا.. موجة سخرية بعد تغريدة عن طائر سقط فى دولة أوروبية.. نواب يصفون مدير وكالة الطاقة الذرية بالخائن ومنفذ تعليمات الأمريكان.. ويذكرونه بجرائم الغرب حول العالم

"البرادعى الرضيع".. سكت دهرا ونطق لهوا.. موجة سخرية بعد تغريدة عن طائر سقط فى دولة أوروبية.. نواب يصفون مدير وكالة الطاقة الذرية بالخائن ومنفذ تعليمات الأمريكان.. ويذكرونه بجرائم الغرب حول العالم

فيديو لقيادى تكفيرى تائب يكشف مخططات الجماعة الإرهابية لهدم وضرب الاقتصاد وزعزعة استقرار البلاد.. القيادى التكفيرى يعترف: خططنا لاستهداف الاقتصاد وقتل عمال المصانع ...وكلفونى باغتيال رئيس اتحاد قبائل سيناء

فيديو لقيادى تكفيرى تائب يكشف مخططات الجماعة الإرهابية لهدم وضرب الاقتصاد وزعزعة استقرار البلاد.. القيادى التكفيرى يعترف: خططنا لاستهداف الاقتصاد وقتل عمال المصانع ...وكلفونى باغتيال رئيس اتحاد قبائل سيناء

جون كاسن فى "مؤتمر الوداع": مغادرتى مصر من أصعب الأشياء وفخور بفترة عملى هنا

جون كاسن فى "مؤتمر الوداع": مغادرتى مصر من أصعب الأشياء وفخور بفترة عملى هنا

فيديو.. مادونا ترتدى برقع فى المغرب وناقصها "ملاية لف"

فيديو.. مادونا ترتدى برقع فى المغرب وناقصها "ملاية لف"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة