مواد الإنتاج ساعدت على سرعة الاشتعال بحريق مصنع مستحضرات التجميل بأكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

تواصل النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحقيقاتها لكشف ملابسات الحريق الذى اندلع داخل مصنع مستحضرات تجميل بالمنطقة الصناعية الرابعة بالمدينة، حيث استمعت لأقوال عدد من شهود العيان حول الواقعة، والذين أكدوا أن الحريق اندلع داخل إحدى المخازن الملحقة بالمصنع وامتدت النيران لتشمل باقى أجزاء المصنع فى تمام الساعة الرابعة ونصف من عصر يوم الواقعة.

وكشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة، أن المصنع الذى اشتعلت فيه النيران يقع على مساحة 8 آلاف متر، وأن ما ساعد على سرعة انتشار النيران وفقًا للتحريات والتقارير الأولية وجود مواد مساعدة على الاشتعال، والتى تستخدم فى تصنيع مستحضرات التجميل، وهو ما تسبب فى حدوث خسائر كبيرة فى المنتجات ومحتويات المصنع.

وكشفت معاينة النيابة لموقع الحريق عن التهام النيران لعدد كبير من منتجات المصنع والمواد الخام المستخدمة فى عمليات التصنيع، من بينها مواد "الاسيتون" و"التينر"، فضلًا عن امتداد النيران لتشمل أدوات التصنيع، فضلًا عن انهيار سقف إحدى المخازن التى امتدت إليها النيران والجمالون الخاص بها.

واستدعت النيابة العامة عدد من مسئولى المصنع والمختصين بالأمن الصناعى لسماع أقوالهم حول الحادث، وأمرت بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المصنع والتأكد من مدى التزامه بشروط السلامة والأمان، وطلبت تقرير المعمل الجنائى بشأن فحص أثار الحريق لتحديد أسبابه، فضلًا عن تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكانت اﻹدارة العامة للحماية للمدنية بالجيزة دفعت بـ 15 سيارة إطفاء لمحاولة إخماد الحريق، ومنع امتداده للمصانع المجاورة، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمنع وصول العاملين له، وتسهيل عمليات اﻹطفاء لرجال الحماية المدنية.

واستعانت اﻹدارة العامة للحماية للمدنية بالجيزة بـ 3 خزانات مياه ضخمة، باﻹضافة لسيارات اﻹطفاء لمحاولة إخماد الحريق، فيما تمركزت 5 سيارات إسعاف بمحيط الحريق تحسبا لوقوع أى مصابين نتيجة للحروق أو للأدخنة الكثيفة التى نتجت عن الحريق الذى أسفر عن إصابة شخص وتم نقله للمستشفى.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع بمدينة السادس من أكتوبر، وعلى الفور انتقل لمكان الحريق اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، والعقيد علاء خلوصى، رئيس قسم الإطفاء بالجيزة، والعميد خالد المراكبى، رئيس منطقة أكتوبر والمصانع للإطفاء، وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.