مقتل مسلح هاجم مركزا للشرطة الإسبانية بسكين (تحديث)

مدريد(رويترز)

ذكرت الشرطة الإسبانية اليوم الاثنين، إنها أطلقت النار على رجل مسلح بسكين بينما كان يحاول الهجوم على مركز للشرطة فى إقليم كتالونيا بشمال شرق البلاد.

وقالت الشرطة على تويتر إن الرجل دخل مركز الشرطة فى كورنيلا قبل الساعة 0400 بتوقيت جرينتش مباشرة "بهدف مهاجمة الجنود" مضيفة أنه تم إطلاق النار عليه، ولقى حتفة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه ليس بوسعها تقديم المزيد من التفاصيل، كما رفضت التعليق على ما ذكرته وسائل إعلام من أن المهاجم جزائرى وهتف "الله أكبر" خلال الهجوم.