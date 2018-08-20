مطران إبراشية طيبة يزور محافظ أسوان لتهنئته بعيد الأضحى المبارك

أسوان ندى سليم

استقبل اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، الأنبا عمانوئيل مطران أبراشية طيبة لمحافظات قنا والأقصر وأسوان، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك بحضور القمص أنطونيوس ذكرى راعى الأقباط الكاثوليك بأسوان، ووفد من الكنيسة الكاثوليكية.

و قدم اللواء مجدى حجازى، خلال اللقاء، ترحيبه بزيارة مطران أبراشية طيبة لأسوان، مؤكداً بأن عظمة المصريين تكمن فى قدرتهم على التلاحم والوقوف صفاً واحداً أمام التحديات والمخططات التى تستهدف التفريق والتمزق سواء من الجانب الدينى أو القبلى أو الجغرافى ، لافتاً إلى أن روح الإخاء والمحبة والتعاون هى التى تحكم العلاقات بين جميع أهالى المحافظة دون تفرقة بين كنيسة ومسجد أو بين مسلم ومسيحي لأن جميع المصريين شركاء فى التنمية والنماء والحفاظ على مقدرات الوطن وأمنه القومى.

ومن جانبه هنأ الأنبا عمانوئيل مطران أبراشية طيبة، بإسم شعب الكنيسة الكاثوليكية شركاء الوطن بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، لافتاً إلى أن أسوان تتأصل فيها روح الوحدة والتآخى والمحبة بين نسيج الأمة الواحدة.