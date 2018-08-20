مصدر: المتهم بالاستيلاء على حسابات عملاء البنوك المصرية تركى الجنسية

كتبت : دينا الحسينى

كشف مصدر أمنى عن جنسية الأجنبى المتهم بالاستيلاء على حسابات عملاء البنوك المصرية والذى ألقت مباحث الأموال العامة القبض عليه صباح اليوم.

وقال المصدر لـ"اليوم السابع" إن المتهم تركى الجنسية ويدعى IBRAHIM IKIZ مواليد 1970، قام بالاشتراك مع بعض الأجانب المقيمين بالبلاد باستخدام أسلوب إجرامى مبتكر فى الاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بعملاء البنوك الوطنية والأجنبية بالبلاد من خلال قيامهم بتثبيت واجهة بلاستيكية بها جهاز ناسخ لبيانات البطاقات "إسكيمر" ملحق به كاميرا دقيقة على بعض ماكينات الصراف الآلى المنتشرة بمناطق العجوزة – المهندسين الأمر الذى مكنهم من الاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان والأرقام السرية الخاصة بعدد من عملاء البنوك، وإعادة تلقين تلك البيانات على بطاقات بلاستيكية أخرى واستخدامها فى سحب أموال من حسابات هؤلاء العملاء المجنى عليهم.

وأضاف المصدر أن المتهم يقوم يستخدم جهاز ناسخ وكاميرا تمكن من وضعهما على ماكينات الصرف الآلى، ويستخدم قطعة بلاستيكية تحتوى على لوحة إليكترونية موصلة بكاميرا صغيرة الحجم وبطارية وتحمل ذاكرة مساحتها 32 جيجا بايت يحوى العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بعمليات إدخال الرقم السرى لبعض العملاء على اللوحة الخاصة بماكينة الـATM.



المتهم

وأوضح المصدر أنه عقب القبض على المتهم تم ضبط قطعة بلاستكية خضراء اللون "skimmer" تحتوى على قارئ للشريط الممغنط الخاص بالكروت الائتمانية، حيث يقوم بعملية نسخ البيانات، كارت ذاكرة مساحته 16جيجا يحتوى على العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بعمليات إدخال الرقم السرى على اللوحة الخاصة بماكينة الـ ATM، 2 هاتف محمول، 3 بطاقات دفع الكترونى مزورة إحداهما باسم المتهم والآخرين بأسماء بعض الأشخاص ملقنه ببعض البيانات التى تم الحصول عليها من جهاز النسخ، مبلغ مالى قدره 3800 جنيه مصرى - ألف دينار تونسى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة، قد أعلنت ظهر اليوم عن ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة أجنبية لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من حساب البطاقات الائتمانية الخاصة بعملاء أحد البنوك باستخدام بطاقات مزورة.

وبتكثيف التحريات ورصد ومراقبة ماكينات الصرف الآلى بأماكن مختلفة حول مستخدميها أمكن تحديد أوصاف مرتكب تلك الوقائع ورصـد ماكينة فرع أحد البنوك بدائرة قسم شرطة العجوزة ثُبت عليها أجهزة نسخ وكاميرات دقيقة حيث تم الإبقاء عليها دون نزعها وعمل أكمنة بالقرب من تلك الماكينة فى انتظار قدوم هؤلاء الأشخاص حال قيامهم بنزع الأجهزة وما تحويه من بيانات بنكية، حيث أمكن ضبط المدعو IBRAHIM IKIZ – مواليد 1970 ، يحمل جنسية دولة أجنبية،

وبمناقشة المتهم أقرا بارتكابه للنشاط المؤثم المشار إليه ويشاركه آخر يدعى منذر.اع، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، مواليد 1981، فنى صيانة، وأنهما كانا يقيمان بإحد الفنادق، بفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنهم محملين بالعديد من الملفات التى تحوى على عدد كبير من مقاطع الفيديو لعملاء البنوك أثناء استخدامهم لبطاقاتهم الإئتمانية فى عمليات سحب أموال من ماكينات الصرف الآلى وإدخالهم لأرقامها السرية وتم التقاطها بواسطة أجهزة النسخ والكاميرات التى قاموا بتثبيتها على العديد من ماكينات الصرف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.