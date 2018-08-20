مصدر أمنى عراقى: إصابة 2 مدنيين وطفل إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد

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أفاد مصدر أمنى عراقى بإصابة 2 مدنيين وطفل جراء انفجارعبوة داخل سيارة نقل جنوب بغداد.

وقال المصدر الأمنى فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية العراقية، مساء اليوم الإثنين، إن عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل عجلة نوع كيا لنقل الركاب انفجرت فى منطقة حى التراث بجانب الكرخ، ما أسفر عن إصابة 2 مدنيين وطفل بجروح.

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمنى نسبى، إذ شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية انخفاضا ملموسا فى التفجيرات والهجمات المسلحة، فيما تعثر القوات الأمنية بين فترة وأخرى على جثث مجهولة الهوية فى مناطق متفرقة من العاصمة.