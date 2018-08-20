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"مستقبل وطن" ينظم نهائى بطولة دورى كرة القدم بالدقهلية بحضور نواب الدائرة

الإثنين، 20 أغسطس 2018 11:18 ص
"مستقبل وطن" ينظم نهائى بطولة دورى كرة القدم بالدقهلية بحضور نواب الدائرة دوري حزب مستقبل وطن في مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية
كتب أمين صالح
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نظم حزب مستقبل وطن، مساء أمس الأحد، بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، المباراة النهائية لدورى مستقبل وطن، بحضور حشد جماهيرى كبير من أهالى مدينه بلقاس، برعاية النائبين يسرى المغازى ووحيد قرقر، وتحت إشراف سمير عوضين أمين مركز بلقاس.

وفقا لبيان صادر عن مستقبل وطن اليوم، حضر نهائى الدورة فى الدقهلية، كل من المحاسب محمد فريد الشيوى رئيس مجلس مدينة بلقاس، واللواء جمال عبدالظاهر أمين التنظيم بالمحافظة، وطارق عبد الهادى، الأمين المساعد، وعلى راشد أمين قطاع الأعمال، ووليد عرفات أمين السياسات، وأحمد عرفه أمين العلاقات العامة وعطية عبدالبارى أمين العمال، وقد احتل فريق عالم الرياضة المركز الأول ليفوز بكأس مركز ومدينه بلقاس عقب تغلبه على فريق بحرى بنتيجه 1/6.

وكان محمد عمار أمين العمل الجماهيرى لحزب مستقبل وطن، أعلن انطلاق المرحلة الثانية من دورى حزب مستقبل وطن لكرة القدم السبت الماضى بجميع المحافظات ويستمر حتى 15 سبتمبر، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى على مستوى المراكز.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


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مستقبل وطن

دوري نهائي مستقبل وطن

مدينة بلقاس

الدقهلية

اشرف رشاد




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