مدير حديقة حيوان كفر الشيخ مستعدة لاستقبال الآلاف من المواطنين

كفر الشيخ – محمد سليمان

تستعد حديقة الحيوان بكفر الشيخ لاستقبال ألاف المعدين من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة ابتداء من صباح الغد الثلاثاء ولمدة 5 أيام، كمتنفس للعديد من الأسر والشباب والفتيات، ولأهميتها، لأنها تضم عدداً من الحيوانات والطيور غير الموجودة فى حدائق الحيوانات بمحافظات الدلتا برغم وجود حدائق حيوان فى بعضها.

قالت الدكتورة إيمان حسن محمود القلينى، مدير حديقة الحيوان بكفر الشيخ، تم لإنتهاء من كافة الإستعدادات لإستقبال اللألاف من ألأبناء اللمحافظة والمحافظات المجاور، مؤكدة أن الحديقة بها بيت السباع بكفر الشيخ، وبه "3 أسود أفريقية، وتفق أحدهم، و2 ضباع، مؤكدة أن بيت السباع مصمم بطريقة آمنة لتحمى الزوار، والحيوانات من إيذاء البعض لها من المترددين، كما تضم الحديقة طاووس هندى، و2 جمل ذو سنمين، و2 نعام أفريقى، وأميواسترالى، مجموعة من البط والأوز، 2 أبو حراب سودانى، و9 ماعز آسيوى، و10 ماعز استرالى، و4 كبش أروى، و2 ذئب مصرى، وواحد سيسى شتلند، كلب وووفل، و2 أوز فرعونى، وأب شوك، و2 سلحفاه يونانى، 9 بجع أبيض، و2 قرد كابوش، وصقر، وحداية، و30 درة استرالى، و2 درة مطوقة، و10 نسانيس، و3 نسور تبرع بها أحد مواطنى كفر الشيخ، و3 عنز أبيض، وحصان، و3 قرود حبشى.

وأكدت القلينى، ل " اليوم السابع "، أنه تم إلغاء أجازات الاطباء والعاملين بها لإستقبال المعدين، خاصة أنه تم إلإضافة كافتريات جديدة وألعاب متعددة للأطفال ومراجيح، وسيارات الكترونية، مشيرة إلى أن أيام الأعياد انتعاشه للحديقة من ركود يظل طوال فترة الصيف تقريباً.