video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 06:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مداهمة قناة فضائية بدون ترخيص تبث من داخل شقة مفروشة بالعجوزة

الإثنين، 20 أغسطس 2018 05:10 م
مداهمة قناة فضائية بدون ترخيص تبث من داخل شقة مفروشة بالعجوزة مدينة الانتاج - أرشيفية
كتبت : دينا الحسينى
إضافة تعليق

داهمت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قناة فضائية تدار من شقة مفروشة بدائرة قسم شرطة العجوزة، وأكدت المعلومات والتحريات قيام المدعو أحمد.م.ع بإنشاء وإدارة قناة فضائية "غير مرخصة" خارج مدينة الإنتاج الإعلامى والكائنة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، وذلك من خلال أجهزة حاسب آلى ومعدات وأجهزة مونتاج مُحمل عليها برامج لرفع المحتوى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

وعقب تقنين الإجراءات قامت القوات الأمنية بمداهمة مقر القناة المشار إليها حيث تم التقابل مع محمود.ف.ع، سن 26، مدير حسابات القناة الفضائية المشار إليها، ومقيم بمحافظة بنى سويف، حيث أفاد بعدم وجود ثمة تراخيص وبتفتيش مقر القناة فى حضوره تم ضبط 3 وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامح حاسب آلى مقلدة ومنسوخة وكذا برامج تستخدم لرفع المحتوى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وكذا عدد من الأفلام الأجنبية ومجموعة من إعلانات مستحضرات وأدوية طبية بدون تصريح من وزارة الصحة.

وضبط راوتر يستخدم للاتصال بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وسويتش للإتصال بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

أكسس بوينت، عدد كبير من المسلسلات والتى تعرض بدون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وكذا لوجوهات وبروموهات للقناة المشار إليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. ضبط 31 تمثالا أثريا و53 عملة معدنية بحوزة طالب ومزارع فى أسيوط

الداخلية تسقط عصابة تزوير شهادات الميلاد للالتحاق بدورات كرة القدم للناشئين

أمن الموانئ يحبط تهريب مستحضرات تجميل مستحقاتها الجمركية 10 ملايين جنيه

شرطه المصنفات

حمايه الملكيه الفكريه

قناه فضائيه بدون ترخيص

حوادث اليوم

مدينة الانتاج

المصنفات




لا تفوتك
وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة