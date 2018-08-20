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محافظ القاهرة يطالب بائعى المجمعات الاستهلاكية بالمنيل بحسن معاملة المواطنين

الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:38 م
محافظ القاهرة يطالب بائعى المجمعات الاستهلاكية بالمنيل بحسن معاملة المواطنين المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى - أسامة طلعت
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تفقد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، مجمعين استهلاكيين بمنطقة المنيل بمصر القديمة، لمتابعة مدى توافر السلع وجودة اللحوم، وأسعارها.
 
 
وشهد أحد المجمعات خلال زيارة المحافظ مشادة بين المواطنين ومسئول بيع اللحوم بالمجمع، حيث اشتكى المواطنون للمحافظ سوء المعاملة من البائع وزيادة الدهون فى اللحم.
 
 
من جانبه، طالب​ المحافظ المتواجدين بالمجمع ضرورة حسن التعامل مع المواطنين، قائلا: أنتم بياعين وعارفين إن لازم معاملة الزبائن كويس، وياريت السمين نحط 100 جرام على الكيلو فقط ولازم معاملة الناس بصورة لائقة، ومش عايز أمشى من هنا والناس تزعل من هنا."
 
 
وطالب المحافظ باستمرار تواجد مفتشى التموين بالمجمع، وارتداء iD يوضح هويته لكى يتعرف عليه المواطنون ليشتكوا له عند الحاجة.
 
 
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمد الشيخ سكرتير عام محافظة القاهرة، وإبراهيم عسقلانى مدير تموين القاهرة، وعدد من مسئولى المحافظة.

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