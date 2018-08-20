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محافظ القاهرة يتفقد مستودع بوتجاز عين الصيرة ويطالب بضبط الأسعار

الإثنين، 20 أغسطس 2018 11:38 ص
محافظ القاهرة يتفقد مستودع بوتجاز عين الصيرة ويطالب بضبط الأسعار المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى - أسامة طلعت
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تفقد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، مستودع البوتجاز، بمنطقة​ عين الصيرة بمصر القديمة، للتأكد من توافر اسطوانات البوتجاز  المواطنين، وبيعها بالاسعار التى أعلنت عنها وزارة التموين.
 
 
وتحدث المحافظ مع عدد من المواطنين لمعرفة أسعار شراء الأسطوانات من المستودع، وأكد أحدهم أنه اشترى الأسطوانة بـ 52.
 
وأكد المحافظ أنه لابد من البيع بـ 50 جنيها فقط، مشددا على ضرورة متابعة مفتشى التموين لذلك.
 
وأكد إبراهيم عسقلانى مدير تموين القاهرة، أن هناك "سريحة" تبيع من الخارج وبعض المواطنين لا يحب الانتظار ما يجعله يشترى منه، مطالبا مفتشى التموين بمنع وجود السريحة بمحيط المستودع.
 
من جانبه طالب المحافظ بضرورة وضع مظلات أمام المستودع لحماية المواطنين من حرارة الشمس.
 
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمد الشيخ سكرتير عام محافظة القاهرة، وإبراهيم عسقلانى مدير تموين القاهرة، وعدد من مسئولى المحافظة.

 


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