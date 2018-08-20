محافظ القاهرة يتفقد مجمع استهلاكى بالخليفة للتأكد من توافر السلع

كتب سيد الخلفاوى - أسامة طلعت

بدأ منذ قليل المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة جولته الميدانية للتأكد من توفير سبل الراحة للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، برفقة اللواء محمد الشيخ سكرتير عام المحافظة وعدد من مسئولى المحافظة.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد منافذ البيع للمجمعات الاستهلاكية، بمنطقة الحلمية بحى الخليفة، للاطمئنان على توافر السلع بمختلف أنواعها بالأسعار المعلنه للجمهور، وتأكد المحافظ فى استمرار فتح المنفذ طوال ايام العيد لتوفير السلع للمواطنين.

وسأل المحافظ، مدير تموين القاهرة عن مدى توافر السلع، وصرف السلع التموينية والخبز، حيث أكد إبراهيم عسقلانى مدير التموين أن اليوم هو أخر يوم فى صرف نقاط الخبز، وأن المديرية حررت مخالفات لفرع الجمعيات التى لم تفتح اليوم.