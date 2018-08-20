محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الشرطة والايمان والصدر ويقدم الهدايا المادية والعينية للمرضى

أسيوط ضحا صالح

تفقد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، مستشفيات الشرطة والايمان والصدر بمدينة أسيوط، للاطمئنان على الحالة العامة للمستشفيات، وتقديم التهنئة للمرضى بمناسبة الاحتفال بعيد الاضحى المبارك، مقدما لهم الهدايا العينية والمادية، مهنئا الشعب المصرى وشعب اسيوط بهذه المناسبة العطرة، مشيرا إلى إنتهاء جميع الإستعدادات لاستقبال عيد الاضحى .

رافقه خلال الجولة، اللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، واللواء حاتم رياض مير الأمن الوطنى، واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، والعقيد وليد شحات المستشار العسكرى للمحافظة، والدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة، ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية، والمهندس نبيل الطيبى رئيس مركز أسيوط، وايمن محروس رئيس حى شرق أسيوط، وامال احمد نائب رئيس الحى، ولفيف من القيادات الامنية والدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بدأ المحافظ، جولته بتفقد مستشفى الشرطة، مقدما الهدايا للمرضى والمصابين من رجال الشرطة، كما زار مستشفى الأيمان العام، ومستشفى الصدر بمدينة أسيوط، وتفقد أقسام العناية المركزة والقلب والحروق والعناية المركزة والمتوسطة، وإطمئن على المرضى، وهنأهم بالعيد وقدم لهم الهدايا العينية والنقدية .

وأكد المحافظ خلال الجولة، على الدعم الذى توليه الدولة لقطاع الصحة والمستشفيات، مشيدا بالتطور الذى يشهده القطاع الصحى بالمحافظة، والذى شهد تزويد غرف العناية بالمستشفيات، بـ 36 جهاز تكييف، و إحلال وتجديد لـ7مستشفيات بنطاق المحافظة، وتوصيل 7 شبكات غازات بمستشفيات الإيمان العام وأسيوط العام والقوصية، وصدفا والبدارى وساحل سليم، وإفتتاح 6 وحدات علاج طبيعى ومد شبكة الغازات لـ 7 مستشفيات على مستوى المحافظة، وتطوير مستشفى الصدر وتوسعة العناية المركزة بمستشفى الصدر من 14 سرير إلى 35 سرير، وتوسعة شبكة الغازات بها لتغطى 35 سرير وتجهيز وحدة مكافحة الدرن، بجهاز أشعة جديدة، وتجهيز معمل PCR بمستشفى الصدر.

مشيرا إلى أن عمليات التطوير شملت تزويد مستشفى الإيمان، بجهاز لوحدة المناظير فضلًا عن جهاز رنين مغناطيسى بتكلفة 12 مليون جنية، وجهاز للأشعة المقطعية بتكلفة 4 مليون جنيه، وإفتتاح وحدة الحروق بطاقة 30 سرير، بعدما كانت تحتوى على 12 سرير فقط، وإفتتاح وحدة الإصابات مزودة بأجهزة تنفس صناعى بتكلفة 2.25 مليون جنيه، ووحدة معمل السموم بتكلفة 900 ألف وعناية مركزة بتكلفة 6 مليون، وإنشاء معمل PCR بتكلفة 1.5 مليون وجارى تطوير المستشفى من خلال جهاز المشروعات الوطنية للقوات المسلحة، بتكلفة 8.6 مليون، وتحت إشراف مديرية الإسكان، وإفتتاح مركز لجراحة الإسنان وتجهيز وحدة كلى صناعي بالمستشفى .

وأكد الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، على ضرورة تواجد الأطباء المستمر خلال فترة العيد لاستقبال، أية حالات طارئة مشيرا الى رفع درجة الاستعداد القصوى، وإلغاء أجازات جميع العاملين وتواجدهم في مواقع عملهم طوال أيام العيد، والتنبيه على تواجد سيارات للإسعاف بجوار الحدائق والمتنزهات التى تشهد تجمعات جماهيرية لتهيئة جو مناسب للمواطنين للاحتفال بالعيد.