video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 02:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مجموعات قتالية ودوريات أمنية لتأمين محافظة الشرقية فى عيد الأضحى

الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:57 م
مجموعات قتالية ودوريات أمنية لتأمين محافظة الشرقية فى عيد الأضحى اللواء عبد الله خليفة مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق
أنهت مديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء عبد الله خليفة، مدير الأمن، اليوم الإثنين، استعدادتها لتأمين المحافظة فى عيد الأضحى، من خلال وضع خطة أمنية بالتنسيق مع الأمن الوطنى والأمن المركزى، للتواجد والانتشار بكافة أرجاء المحافظة.
 
وكشف مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، أنه تم وضع خطة أمنية بالتنسيق مع الأمن الوطنى ومديرية الأوقاف، لتأمين ساحات صلاة العيد بمختلف مراكز المحافظة، وعددها 430 ساحة.
 
وأكد المصدر، أنه سوف يتم الدفع بمجموعات قتالية وقوات الأمن المركزى لتأمين كافة منشآت المحافظة الهامة والحيوية، فى أيام العيد، فضلا عن تأمين الطريق الرئيسية الهامة والطرق السريعة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، فضلا عن الدوريات الأمنية، ورفع حالة الطوارئ بجميع أنحاء المحافظة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط تشكيل عصابى يتزعمه سورى الجنسية تخصص فى سرقة مساكن العاشر من رمضان

الشرقية

محافظة الشرقية

مجموعات قتالية

امن مركزي

عيد الاضحي

المفرقعات

مدير امن الشرقية




لا تفوتك
وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة