مجموعات قتالية ودوريات أمنية لتأمين محافظة الشرقية فى عيد الأضحى

الشرقية- فتحية الديب

أنهت مديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء عبد الله خليفة، مدير الأمن، اليوم الإثنين، استعدادتها لتأمين المحافظة فى عيد الأضحى، من خلال وضع خطة أمنية بالتنسيق مع الأمن الوطنى والأمن المركزى، للتواجد والانتشار بكافة أرجاء المحافظة.

وكشف مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، أنه تم وضع خطة أمنية بالتنسيق مع الأمن الوطنى ومديرية الأوقاف، لتأمين ساحات صلاة العيد بمختلف مراكز المحافظة، وعددها 430 ساحة.

وأكد المصدر، أنه سوف يتم الدفع بمجموعات قتالية وقوات الأمن المركزى لتأمين كافة منشآت المحافظة الهامة والحيوية، فى أيام العيد، فضلا عن تأمين الطريق الرئيسية الهامة والطرق السريعة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، فضلا عن الدوريات الأمنية، ورفع حالة الطوارئ بجميع أنحاء المحافظة.