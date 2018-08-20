video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

متحدث: ألمانيا لا تدرس تقديم دعم مالي لتركيا

الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:21 م
متحدث: ألمانيا لا تدرس تقديم دعم مالي لتركيا ميركل
رويترز
إضافة تعليق

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، إن ألمانيا لا تدرس تقديم دعم مالى لتركيا لمساعدتها على التغلب على أزمة انهيار قيمة العملة.

وقال المتحدث شتيفن زايبرت، فى مؤتمر صحفى دورى للحكومة "مسألة تقديم مساعدة ألمانية لتركيا ليست على جدول أعمال الحكومة فى الوقت الراهن".

جاء ذلك ردا منه على سؤال بشأن إمكانية تقديم مساعدة مالية ألمانية لتركيا وهو الأمر الذى أثارته أندريا ناليس زعيمة الحزب الديمقراطى الاشتراكى فى مطلع الأسبوع.

كما قال زايبرت إن الأمر يرجع لتركيا فى تقرير ما إذا كانت تريد طلب مساعدة صندوق النقد الدولى. وأضاف أن مسألة المساعدة المالية ليست هى محور المحادثات بين قادة تركيا وألمانيا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تركيا فى مهب الريح بسبب استبداد أردوغان.. ديكتاتورية الخليفة المزعوم تقضى على آمال الغرب فى إحلال الديمقراطية.. نيويورك تايمز: انهيار صورته الكاذبة كزعيم معتدل.. داعم الإرهاب استغل دعوات الحرية لكسب ود أوروبا

أمريكا ترفض عرضا تركيا للإفراج عن القس مقابل إعفاء "هالك بنك" من الغرامات

يحيى الكدوانى: أنصار الإرهابية غير مُرحب بهم فى تركيا بعد انهيار اقتصادها

تركيا

ألمانيا

انهيار الليرة التركية

شتيفن زايبرت

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
الحجاج يقفون على عرفات لأداء الركن الأعظم فى الحج

الحجاج يقفون على عرفات لأداء الركن الأعظم فى الحج

ليوناردو دى كابريو يدعم الحفاظ على 30 موطنًا لإنسان الغاب فى يومه العالمى

ليوناردو دى كابريو يدعم الحفاظ على 30 موطنًا لإنسان الغاب فى يومه العالمى

شمال أفريقيا يدرس إزالة صفة اللاعب الأجنبى فى 5 دول.. تحضير ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030.. تنظيم دورة ودية بين دول الاتحاد.. القاهرة تحتضن اجتماعا فى نهاية سبتمبر لبحث التوصيات المقترحة

شمال أفريقيا يدرس إزالة صفة اللاعب الأجنبى فى 5 دول.. تحضير ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030.. تنظيم دورة ودية بين دول الاتحاد.. القاهرة تحتضن اجتماعا فى نهاية سبتمبر لبحث التوصيات المقترحة

استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بأخرى جديدة فجر غد الاثنين.. أمانة مكة المكرمة تُنهى تهيئة المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن تزامنا مع يوم التروية.. وجمعية "الحاج والمعتمر" تجهز كبسولات للنوم للحجاج

استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بأخرى جديدة فجر غد الاثنين.. أمانة مكة المكرمة تُنهى تهيئة المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن تزامنا مع يوم التروية.. وجمعية "الحاج والمعتمر" تجهز كبسولات للنوم للحجاج

لو بتضايقك.. بالخطوات.. كيف تحظر الأرقام المزعجة على الأيفون

لو بتضايقك.. بالخطوات.. كيف تحظر الأرقام المزعجة على الأيفون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة