مبيعات الهواتف الذكية من الفئة العليا تشهد انخفاضا مقابل الأجهزة المتوسطة

كتبت: هبة السيد

كشفت مصادر بسوق أجهزة المحمول، أن مبيعات الهواتف من الفئة العليا تشهد انخفاضا مقابل الأجهزة الذكية من الفئة المتوسطة للشركات الصينية حيث تشهد تلك الفئة من الهواتف ابتكارا كبيرا من حيث الأداء وحجم الشاشة والبطارية والتصميم وغيرها، إضافة إلى سعرها والذى يبدو تنافسى مقابل أسعار الهواتف من الفئة العليا المرتفعة للغاية.

وأضافت المصادر بالقول: "تلجأ الشركات الكبرى العاملة فى السوق إلى تيسير عمليات سداد الهواتف من الفئة العليا والتى يتخطى سعرها فى بعض الأحيان حاجز 20 ألف جنيه، سواء بالسماح بتقسيط سعر تلك الهواتف عبر كروت الائتمان أو بعمل اتفاقيات مع شركات المحمول وبعض امور أخرى ولكنها لم تنجح فى خفض الإقبال عليها على الرغم من استمرار جاذبيتها لبعض الفئات".

وتتصدر سامسونج سوق المحمول من حيث الحصة السوقية تليها هواوى ثم OPPO وانفنيكس وشياومى، كما تنافس شركة ابل فى الفئة العليا من الهواتف فقط إلى جانب بعض الشركات الأخرى وذلك بحسب بعض تجار المحمول.

وواصلت أعداد المشتركين فى خدمة التليفون المحمول تراجعها للشهر الخامس على التوالى لتصل إلى 96 مليونا و497 ألف مشترك حتى نهاية شهر مايو الماضى، منخفضة من 97 مليونا و679 ألف مشترك حتى نهاية شهر إبريل، 99 مليون و133 ألف مشترك خلال شهر مارس، و100 مليون و243 ألف مشترك خلال شهر فبراير، و101 مليون و324 ألف خلال شهر يناير، وهو آخر الشهور التى شهدت زيادة فى أعداد المشتركين مقارنة بالشهر السابق، إذ سجل شهر ديسمبر من عام 2017 عدد 101 مليون و267 ألف مشترك.