video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 06:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مبيعات الهواتف الذكية من الفئة العليا تشهد انخفاضا مقابل الأجهزة المتوسطة

الإثنين، 20 أغسطس 2018 05:00 ص
مبيعات الهواتف الذكية من الفئة العليا تشهد انخفاضا مقابل الأجهزة المتوسطة ارشيفية
كتبت: هبة السيد
إضافة تعليق

كشفت مصادر بسوق أجهزة المحمول، أن مبيعات الهواتف من الفئة العليا تشهد انخفاضا مقابل الأجهزة الذكية من الفئة المتوسطة للشركات الصينية حيث تشهد تلك الفئة من الهواتف ابتكارا كبيرا من حيث الأداء وحجم الشاشة والبطارية والتصميم وغيرها، إضافة إلى سعرها والذى يبدو تنافسى مقابل أسعار الهواتف من الفئة العليا المرتفعة للغاية.

وأضافت المصادر بالقول: "تلجأ الشركات الكبرى العاملة فى السوق إلى تيسير عمليات سداد الهواتف من الفئة العليا والتى يتخطى سعرها فى بعض الأحيان حاجز 20 ألف جنيه، سواء بالسماح بتقسيط سعر تلك الهواتف عبر كروت الائتمان أو بعمل اتفاقيات مع شركات المحمول وبعض امور أخرى ولكنها لم تنجح فى خفض الإقبال عليها على الرغم من استمرار جاذبيتها لبعض الفئات".

وتتصدر سامسونج سوق المحمول من حيث الحصة السوقية تليها هواوى ثم OPPO وانفنيكس وشياومى، كما تنافس شركة ابل فى الفئة العليا من الهواتف فقط إلى جانب بعض الشركات الأخرى وذلك بحسب بعض تجار المحمول.

وواصلت أعداد المشتركين فى خدمة التليفون المحمول تراجعها للشهر الخامس على التوالى لتصل إلى 96 مليونا و497 ألف مشترك حتى نهاية شهر مايو الماضى، منخفضة من 97 مليونا و679 ألف مشترك حتى نهاية شهر إبريل، 99 مليون و133 ألف مشترك خلال شهر مارس، و100 مليون و243 ألف مشترك خلال شهر فبراير، و101 مليون و324 ألف خلال شهر يناير، وهو آخر الشهور التى شهدت زيادة فى أعداد المشتركين مقارنة بالشهر السابق، إذ سجل شهر ديسمبر من عام 2017 عدد 101 مليون و267 ألف مشترك.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجار المحمول: منافسة شرسة بين شركات الهواتف الصينية وسامسونج بالسوق

"الشباب أولا".. وزارة الاتصالات تتفاوض لإنشاء 8 مجتمعات للإبداع فى الجامعات.. وحسام عثمان: المجتمعات ستتضمن معامل وقاعات تدريب وحضانات تكنولوجية لاحتضان الأفكار وتحويلها لمشروعات

الهواتف الذكية

الفئة العليا

تجار المحمول

عدد مشتركى المحمول

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
الحجاج يقفون على عرفات لأداء الركن الأعظم فى الحج

الحجاج يقفون على عرفات لأداء الركن الأعظم فى الحج

ليوناردو دى كابريو يدعم الحفاظ على 30 موطنًا لإنسان الغاب فى يومه العالمى

ليوناردو دى كابريو يدعم الحفاظ على 30 موطنًا لإنسان الغاب فى يومه العالمى

شمال أفريقيا يدرس إزالة صفة اللاعب الأجنبى فى 5 دول.. تحضير ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030.. تنظيم دورة ودية بين دول الاتحاد.. القاهرة تحتضن اجتماعا فى نهاية سبتمبر لبحث التوصيات المقترحة

شمال أفريقيا يدرس إزالة صفة اللاعب الأجنبى فى 5 دول.. تحضير ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030.. تنظيم دورة ودية بين دول الاتحاد.. القاهرة تحتضن اجتماعا فى نهاية سبتمبر لبحث التوصيات المقترحة

استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بأخرى جديدة فجر غد الاثنين.. أمانة مكة المكرمة تُنهى تهيئة المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن تزامنا مع يوم التروية.. وجمعية "الحاج والمعتمر" تجهز كبسولات للنوم للحجاج

استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بأخرى جديدة فجر غد الاثنين.. أمانة مكة المكرمة تُنهى تهيئة المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن تزامنا مع يوم التروية.. وجمعية "الحاج والمعتمر" تجهز كبسولات للنوم للحجاج

شعبية محمد صلاح 10 أضعاف كريستال بالاس قبل مباراة اليوم

شعبية محمد صلاح 10 أضعاف كريستال بالاس قبل مباراة اليوم

لو بتضايقك.. بالخطوات.. كيف تحظر الأرقام المزعجة على الأيفون

لو بتضايقك.. بالخطوات.. كيف تحظر الأرقام المزعجة على الأيفون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة