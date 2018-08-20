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لحجاج بيت الله.. تعرف على توقعات حالة الطقس أول أيام العيد بالأراضى المقدسة

الإثنين، 20 أغسطس 2018 04:19 م
لحجاج بيت الله.. تعرف على توقعات حالة الطقس أول أيام العيد بالأراضى المقدسة الحج
كتب محمود راغب
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ينشر "اليوم السابع" لقرائنا من حجاج بيت الله الحرام ، توقعات حالة الطقس غدًا الثلاثاء الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، بالمملكة العربية السعودية، وذلك تزامنا مع موسم الحج وتوافد الحجاج المصريين على الأراضى المقدسة لأداء المناسك .

ووفقا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، فيتوقع الخبراء أن تظل الفرصة غدا مهيأة لتكوين السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة و مكة المكرمة، فى حين تنشط الرياح السطحية على شرق و وسط المملكة.

أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا الثلاثاء بعدد من مدن المملكة العربية السعودية

المدينة   العظمى   الصغرى

مكة       43   32

المدينة المنورة  43  32

الرياض  42  24 

جدة  36   31 

الدمام 45  29

تبوك 37  24 

عرعر 42  25

جازان 37  32

نجران 40  25 

الطائف 32  21

ينبع 44  29 


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