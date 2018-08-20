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لافروف: روسيا ستعمل مع لبنان على تسهيل عودة اللاجئين السوريين لبلادهم

الإثنين، 20 أغسطس 2018 11:48 ص
لافروف: روسيا ستعمل مع لبنان على تسهيل عودة اللاجئين السوريين لبلادهم وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
(رويترز)
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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الاثنين بعد محادثات مع نظيره اللبنانى جبران باسيل فى موسكو أن روسيا ستعمل مع لبنان على تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

جبران باسيل متحدثا فى المؤتمر الصحفى
جبران باسيل متحدثا فى المؤتمر الصحفى

وقال لافروف أن لبنان يجب ألا يتحول إلى رهينة لأزمة اللاجئين السوريين وتابع أن روسيا تعارض التدخل الأجنبى فى شؤون لبنان الداخلية.  وأضاف أن رفض أمريكا المشاركة فىي إعادة اعمار سوريا محاولة لعرقلة عودة اللاجئين.

حوار باسم بين لافروف وجبران باسيل خلال لقائهما فى موسكو
حوار باسم بين لافروف وجبران باسيل خلال لقائهما فى موسكو

وأشار إلى أن أمريكا مهتمة فقط بإعادة إعمار أجزاء من سوريا تنشط فيها المعارضة. وأضاف أن موسكو سألت الأمين العام للأمم المتحدة لماذا لا تشارك المنظمة فى إعادة إعمار سوريا.

سيرجى لافروف
سيرجى لافروف
لافروف أثناء المؤتمر الصحفى
لافروف أثناء المؤتمر الصحفى
لافروف وباسيل
لافروف وباسيل
وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف أثناء استقبال نظيره اللبنانى
وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف أثناء استقبال نظيره اللبنانى

 


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لبنان

اللاجئين السوريين

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