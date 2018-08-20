كيف تتعرف على أنواع اللحوم ومتوسط أسعارها قبل الشراء × 6 معلومات

كتب مدحت وهبة

بالتزامن مع الحملات الرقابية على الأسواق استعدادا لعيد الأضحى المبارك، للتأكد من جودة المنتجات المطروحة، أطلق قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين حملات توعية للمواطنين، حيث تضمنت حملات التوعية، كيفية معرفة اللحوم الطازجة، وأنواعها، ومتوسط أسعارها سواء كانت لحوم بلدية طازجة أو لحوم سودانية طازجة أو لحوم الضأن.

اليوم السابع ينشر تقريرا معلوماتيا عن نصائح وزارة التموين للمواطنين خلال شرائهم اللحوم فى نقاط محددة.

1- إذا كان الختم على اللحوم لونه أحمر دائرى فيؤكد ذلك أنها لحوم كندوز بلدى لماشية صغيرة فى السن، أو لحوم ضأن بلدى وسعرها يتراوح من 120 إلى 140جنيها للكيلوجرام.

2- إذا كان الختم مربعا ولونه أحمر، فهذا يعنى أنها لحوم لماشية كبيرة فى السن أو لحوم ضأن لخراف كبيرة فى السن، وسعرها يتراوح من 100 إلى 110 جنيهات للكيلوجرام.

3- إذا كان الختم بنفسجى ويتخذ شكل "سدادسى"، فإنها لحوم سودانية، ومذبوحة فى مصر، ومتوسط سعرها 85 جنيه للكيلوجرام.

4- يجب عدم شراء اللحوم إلا من الأماكن المرخصة أو من السيارات المتحركة لدى الجهات المعروفة والابتعاد عن المصادر مجهولة المصدر.

5 - لا يتم شراء اللحوم المجمدة، إلا إذا كان التجميد تام وجيد.

6- تخصيص خط ساخن "19280 " لتلقى أى شكاوى تواجه المواطنين .