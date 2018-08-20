video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

كيف تتعرف على أنواع اللحوم ومتوسط أسعارها قبل الشراء × 6 معلومات

الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:52 م
كيف تتعرف على أنواع اللحوم ومتوسط أسعارها قبل الشراء × 6 معلومات أختام اللحوم
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

بالتزامن مع  الحملات الرقابية على الأسواق استعدادا لعيد الأضحى المبارك، للتأكد من جودة المنتجات المطروحة، أطلق قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين حملات توعية للمواطنين، حيث تضمنت حملات التوعية، كيفية معرفة اللحوم الطازجة، وأنواعها، ومتوسط أسعارها سواء كانت لحوم بلدية  طازجة أو لحوم سودانية  طازجة أو لحوم الضأن.  

اليوم السابع ينشر تقريرا معلوماتيا عن نصائح وزارة التموين للمواطنين خلال شرائهم اللحوم فى نقاط محددة.

1- إذا كان الختم على اللحوم  لونه أحمر دائرى فيؤكد ذلك أنها لحوم  كندوز بلدى لماشية صغيرة فى السن، أو لحوم ضأن بلدى وسعرها  يتراوح من 120 إلى 140جنيها للكيلوجرام.

2- إذا كان  الختم  مربعا ولونه أحمر، فهذا يعنى أنها لحوم لماشية كبيرة  فى السن أو لحوم ضأن لخراف كبيرة فى السن، وسعرها  يتراوح من 100 إلى 110  جنيهات للكيلوجرام.

3- إذا كان الختم بنفسجى ويتخذ شكل "سدادسى"، فإنها لحوم سودانية، ومذبوحة  فى مصر، ومتوسط سعرها  85 جنيه للكيلوجرام.

4- يجب عدم شراء اللحوم إلا من الأماكن المرخصة أو من  السيارات المتحركة لدى الجهات المعروفة والابتعاد عن المصادر مجهولة المصدر.

5 - لا يتم شراء اللحوم المجمدة، إلا إذا كان التجميد تام وجيد.

6- تخصيص  خط ساخن "19280 "  لتلقى أى شكاوى تواجه المواطنين .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طرح الخراف الحية للأضاحى بمنافذ وزارة التموين

فيديو معلوماتى.. نصائح جهاز حماية المستهلك عند شراء خروف العيد

التموين

اللحوم

انواع اللحوم

عيد الاضحى 2018




لا تفوتك
الحجاج يقفون على عرفات لأداء الركن الأعظم فى الحج

الحجاج يقفون على عرفات لأداء الركن الأعظم فى الحج

ليوناردو دى كابريو يدعم الحفاظ على 30 موطنًا لإنسان الغاب فى يومه العالمى

ليوناردو دى كابريو يدعم الحفاظ على 30 موطنًا لإنسان الغاب فى يومه العالمى

شمال أفريقيا يدرس إزالة صفة اللاعب الأجنبى فى 5 دول.. تحضير ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030.. تنظيم دورة ودية بين دول الاتحاد.. القاهرة تحتضن اجتماعا فى نهاية سبتمبر لبحث التوصيات المقترحة

شمال أفريقيا يدرس إزالة صفة اللاعب الأجنبى فى 5 دول.. تحضير ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030.. تنظيم دورة ودية بين دول الاتحاد.. القاهرة تحتضن اجتماعا فى نهاية سبتمبر لبحث التوصيات المقترحة

استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بأخرى جديدة فجر غد الاثنين.. أمانة مكة المكرمة تُنهى تهيئة المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن تزامنا مع يوم التروية.. وجمعية "الحاج والمعتمر" تجهز كبسولات للنوم للحجاج

استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بأخرى جديدة فجر غد الاثنين.. أمانة مكة المكرمة تُنهى تهيئة المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن تزامنا مع يوم التروية.. وجمعية "الحاج والمعتمر" تجهز كبسولات للنوم للحجاج

لو بتضايقك.. بالخطوات.. كيف تحظر الأرقام المزعجة على الأيفون

لو بتضايقك.. بالخطوات.. كيف تحظر الأرقام المزعجة على الأيفون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة