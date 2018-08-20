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الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:19 م
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كوريا الجنوبية: إنشاء مكتب الاتصال بين الكوريتين لا ينتهك العقوبات

الإثنين، 20 أغسطس 2018 10:52 ص
كوريا الجنوبية: إنشاء مكتب الاتصال بين الكوريتين لا ينتهك العقوبات زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ونظيره الجنوبى
سول (أ ش أ)
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قال المتحدث الرئاسى لكوريا الجنوبية اليوم الاثنين، إن إنشاء مكتب اتصال بين الكوريتين فى مدينة كيسونج الحدودية الكورية الشمالية لا يشكل انتهاكا للعقوبات المفروضة على الدولة الشيوعية.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المتحدث الرئاسى رفضه لقول مسئول أمريكى أن إنشاء مكتب اتصال قد يشكل انتهاكا ليس فقط لعقوبات مجلس الأمن الدولى، بل أيضا للعقوبات المنفصلة التى فرضتها واشنطن من جانب واحد على بيونج يانج، لأن الجنوب يوفر الطاقة واللوازم الأخرى للمكتب.

وقال المتحدث الرئاسى "إن إنشاء مكتب اتصال هو مشروع أساسى يهدف إلى تخفيف التوترات العسكرية وتحقيق السلام الدائم فى شبه الجزيرة الكورية، والحفاظ على التواصل الدائم بين الجنوب والشمال ومن شأنه أن يسهم فى تسهيل مفاوضات نزع الأسلحة النووية بين الشمال والولايات المتحدة" .

واتفق الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه -إن والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج -أون فى قمة 27 أبريل على إنشاء مكتب اتصال لتسهيل التبادلات عبر الحدود، وقد عقدت الكوريتان محادثات منذ ذلك الحين لوضع التفاصيل.

 


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