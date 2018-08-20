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كبار السن وأسر الشهداء من عرفات: دعونا لمصر بنعمة الأمن

الإثنين، 20 أغسطس 2018 10:09 ص
كبار السن وأسر الشهداء من عرفات: دعونا لمصر بنعمة الأمن الحجاج على جبل عرفات-أرشيفية
عرفات ـ محمود عبد الراضي
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قال عدد من الحجاج كبار السن وأسر الشهداء، إنهم استغلوا وجودهم بعرفات هذا العام، ودعوا لمصر أن يحفظها الله من كل سوء ويمن عليها بنعمة الأمن والأمان.
 
وبهتاف "لبيك اللهم لبيك" يقف الحجاج بعرفات، اليوم الاثنين، جاؤوا شعثًا غبرًا من كل فج عميق، يرجون رحمة الله، ويخافون عذابه.
بلون واحد وفي مكان واحد، وبهتاف واحد، جاء الحجاج يقصدون الرب الواحد، في مشهد مهيب يعجز القلم عن وصفه، تتعالى الأصوات بالدعاء والتضرع للمولى عز وجل، فهنا تسكب العبرات خضوعا وإجلالا، هنا تسكب العبرات محبة واشتياقا، هنا تسكب العبرات إقبالا واستلاما.
 
 

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