قلق أمريكى بشأن تدخل الصين وإيران وكوريا الشمالية فى الانتخابات

كتبت ريم عبد الحميد

قال مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون، إن المسئولين فى الولايات المتحدة يخشون ألا تحاول روسيا وحدها التدخل فى الانتخابات النصفية المقررة الخريف المقبل، ولكن ربما تحاول أيضا كل من الصين وإيران وكوريا الشمالية.

وأوضح بولتون فى تصريحات لشبكة ABC News ، أنه يستطيع بالتأكيد القول إن هناك قلق يتعلق بالأمن القومى إزاء التدخل الصينى والتدخل الإيرانى والتدخل من كوريا الشمالية، وأنهم يقومون بخطوات فى محاولة لمنعه.

وجاء رد بولتون تعليقا على تغريدة للرئيس الأمريكى دونالد رامب، قال فيها إن كل الحمقى يركزون على التدخل فى الانتخابات من قبل روسيا وحدها، لكن الأمر ينطبق على هذه الدول الأربعة.

وقال بولتون، إن الانتخابات ليست الأهداف الممكنة الوحيدة للقراصنة الدوليين المعادين، ولكن ذكر أيضا أن مجوعة من الأنظمة الضعيقة فى الحكومة والقطاع الخاص معرضة لهم أيضا.

وتابع قائلا إن ما يريدونه ليس حربا فى المجال الإلكترونى وإنما سلام، ولتحقيق ذلك، يجب تأسيس هياكل الردع التى تجعل الخصوم الذين قاموا بعمليات إلكترونية ضد الولايات المتحدة أو يفكرون فى هذا يدفعون ثمنا أعلى بكثير لو فعلوا هذا.