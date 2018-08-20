قضاء فرنسا يوجه تهمة القتل لشرطى أطلق الرصاص على شاب خلال محاولة توقيفه

كتب أحمد علوى

وجه القضاء الفرنسى رسميا تهمة العنف العمد الذى أدى إلى وفاة من دون نية القتل، إلى شرطى قتل شابا كان يقود سيارة فى باريس، ولم يمتثل لأوامره بالتوقف. وأوقف القضاء هذا الشرطى عن العمل ووضعه تحت الرقابة القضائية.

وفقا لقناة "فرانس 24 "، أعلنت النيابة العامة الفرنسية أن القضاء وجه رسميا الاتهام لشرطى بقتل سائق سيارة لم يمتثل لأوامره بالتوقف، وبحسب التحقيقات الأولية كان الضحية وهو شاب فى السادسة والعشرين من العمر يقود سيارة فى باريس فيها خلل فى مصابيحها، فطلب منه الشرطى التوقف.

لكن السائق حاول الهرب، فلحقه الشرطى ووصل إليه بعد مسافة كيلومترين وطلب منه الامتثال، وعند محاولة السائق الهرب مجددا أطلق الشرطى البالغ من العمر 23 عاما النار عليه فقتله، بحسب ما أفاد مصدر فى التحقيق.

ووجهت إلى الشرطى تهمة "العنف العمد الذى أدى إلى وفاة من دون نية القتل". لكن محاميه قال إنه كان "فى حالة دفاع مشروع عن النفس والآخرين، لحماية المواطنين الذين كان يمكن أن يصدمهم السائق".

وبحسب مصدر قضائى، فأن للشاب القتيل عدة سوابق فى انتهاك قانون السير.