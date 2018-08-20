قاتل جاره بشبين القناطر: طعنته 10 طعنات بسبب الطمع.. وندمان حياتى ضاعت

القليوبية نيفين طه

"قتلته لأنتقم منه لأنه أخذ أرضى الزراعية، فكان لازم أخد حقى منه، فاشتريت سكين قبل الواقعة بأيام، وراقبته أثناء عودته من عمله وطعنته بجسده 10طعنات، حتى سالت دمائه على الأرض"، بهذه الكلمات اعترف قاتل جارة بقرية كفر طحا بشبين القناطر كيف ارتكب جريمته البشعة.

يقول "اسماعيل. ا" صاحب محل أدوات زراعية بقرية كفر طحا بشبين القناطر، خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه كان بينه وبين المجنى عليه مشاكل منذ سنوات.

وأكمل المتهم أنه ورث أرض زراعية من والده وكان يقوم بزراعتها حتى حدث خلاف بينه وبين أشقائه فقاموا بالاستيلاء على الأرض وبيعها لأحد المواطنين بزمام القرية، وقام المشترى الجديد للأرض بتأجيرها للمجنى عليه.

وتابع المتهم: "طيلة تلك الفترة كنت لا أنام ولا أستطيع العيش بعد أخذ أرضى منى، فكنت أفكر بأى طريقة لاستردادها، وكان المجنى عليه كل ما رأيته أشعر بضيق وكسرة نفس، فذهبت إليه ليترك الأرض وأخذها منه، خاصة بعد اتفاقى مع مالك الأرض على استردادها، ولكن المجنى عليه رفض بشده مرددا أنها أرضه ويوجد عقد إيجار لمدة 5 سنوات، فاستشطت غيظا، وبدأت تدب المشاكل بيننا".

وأضاف المتهم: "لعب الشيطان بعقلى وأصبحت أفكر بالانتقام من مالك الأرض والمجنى عليه، لكى أضغط عليهم واستعيد أرضى، فقمت بحرق منزل مالك الأرض، الأمر الذى زاد العناد بيننا، ورفض إرجاع الأرض والوقوف معى ضد المجنى عليه، الجميع اتفقوا على من أجل اخذ أرضى، ومن ذلك الحين قررت أن اقتل المجنى عليه، حيث أننى كنت عندما أشاهده يسير فى الأرض كنت أموت غيظا".

وواستطرد قائلًا: "قبل الواقعة بيومين اشتريت سكين حاد، وذهبت إلى منزله لأسأل عليه معللا بأننى أريد التفاوض معه وحل تلك المشاكل حتى علمت مواعيد عودته من عمله، وبالفعل يوم الحادث انتظرته بالقرب من محطة السكة الحديد أثناء عودته من عمله، وقمت بطعنه 10 طعنات بجسده ولم اتركه إلا ودمائه تسيل على الأرض".

وسكت المتهم قليلاً، ودموعه تتساقط على وجهه قائلًا: "ندمان على ما اقترفته ضيعت حياتى بسب طمعى".

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا بوصول "وائل ص. ر" 31 سنة موظف بهيئة السكة الحديد، ومقيم بكفر طحا بدائرة المركز، جثة هامدة، إثر إصابته بعدة طعنات بأماكن متفرقة بالجسد، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء علاء فاروق مدير إدارة البحث الجنائى، وبالفحص وإجراء التحريات تبين أثناء نزول المجنى عليه من القطار، أقدم عليه "إسماعيل. أ. إ"، صاحب محل أدوات زراعية، وسدد له عدة طعنات أسفر عن مصرعه فى الحال وتركه غارقا فى دمائه وفر هاربا.

وبتكثيف جهود فريق البحث، تبين للعقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بشبين القناطر، أن المتهم سبق اتهامه فى حريق منزل جاره ويدعى "السيد. م"، وصدر للمتهم قرار ضبط وإحضار، وترجع الواقعتان إلى أن عائلة المتهم قامت ببيع قطعة أرض فى زمام قرية كفر طحا للمدعو "سيد. م "، والذى قام بتأجيرها للمجنى عليه "وائل صبحى"، فقام على إثرها المتهم بارتكاب الواقعة انتقاما منه وأحيل المتهم إلى النيابة التى أمرت بحبسه.