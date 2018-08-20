فيديو معلوماتى.. 6 طرق صحية للحفاظ على البشرة خلال مناسك الحج

كتبت – فاطمة ياسر

يتعرض الحاج خلال الطواف بالبيت الحرام لأشعة الشمس، بالإضافة إلى إرتفاع درجة حرارة الطقس، مما يؤثر على صحة بشرته، لذلك وجهت الدكتورة نهى رشوان استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، بعض النصائح للحجاج التى يجب إتباعها خلال موسم الحج، وهى :

1- الحرص على تناول السوائل وخاصة المياه.

2- إرتداء الملابس القطنية.

3- وضع واقى شمس على البشرة.

4- وضع مضاد للفطريات للحفاظ على صحة المناطق الحساسة .

5- دهن الجسم يوميا قبل النوم بكريمات مرطبة للجلد.

6- تجنب تناول المخلل فى الصباح قبل الذهاب لإتمام مناسك الحج.