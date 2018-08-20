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فيديو معلوماتى.. مواقيت صلاة عيد الأضحى بجميع محافظات مصر

الإثنين، 20 أغسطس 2018 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. مواقيت صلاة عيد الأضحى بجميع محافظات مصر صلاة العيد ـ صورة أرشيفية
كتب محمد محسوب
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يحتفل المسلمون بأول أيام بعيد الأضحى المبارك للعام الهجرى الحالى 1439 غدا، الثلاثاء، وتوافق اليوم وقفة عرفات. وفى هذا الصدد يتناول" اليوم السابع" فى الفيديو التالى مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك بجميع محافظات مصر:

 

نويبع وحلايب أول المدن التى ستؤدى الصلاة فى الـ5:38 ص

- السلوم آخر المدن التى ستؤدى الصلاة فى الـ 6:13 ص  

- القاهرة والجيزة فى تمام الساعة 5:51 ص

 

-الزقازيق وقنا والمنصورة فى 5:49  ص

-  بنها وشبين الكوم وكفر الشيخ وطنطا الساعة 5:51  ص

- الخارجة فى الـ6 صباحا والإسكندرية فى الـ5:54

-بورسعيد فى الـ5:45 ص   والسويس الـ5:46 ص

-العريش فى الـ5:39  ص والطور فى 5:43  ص

-سانت كاترين فى الـ5:42 ص وأبو سمبل فى الـ5:58 ص

-الغردقة فى الـ 5:44 ص  وطابا فى الـ5:37 ص

- شرم الشيخ فى الـ5:41 ص ودمياط الـ 5:47 ص  

-دمنهور فى الـ5:53 ص ، وأسيوط فى الـ5:54 ص

- المنيا فى الـ 5:55 ص وسوهاج فى 5:53 ص

- أسوان فى 5:44 ص مرسى مطروح  6:05 ص 


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موعد صلاة العيد

صلاة العيد

صلاة عيد الاضحى

موعد صلاة عيد الأضحى

معهد الفلك

عيد الاضحى

وقفة عرفات




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