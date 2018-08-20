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فيديو.. طبيبة بيطرية بمجزر البساتين: سعيدة بعملى.. ومفيش "بوحة" فى المدبح

الإثنين، 20 أغسطس 2018 05:44 م
فيديو.. طبيبة بيطرية بمجزر البساتين: سعيدة بعملى.. ومفيش "بوحة" فى المدبح دكتورة نادية سمعان
كتب سيد الخلفاوى
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تعتبر الجزارة من المهن القاسية على الرجال والإناث وهو ما قد يكسبهم طبعا حادة أحيانا، دكتورة نادية سمعان، رئيس عنبر 5 بالمجزر الآلى بالبساتين، بمحافظة القاهرة، تعمل طوال اليوم مع الجزارين فهل أثر هذا العمل الشاق عليها.

تؤكد الدكتورة نادية لـ"اليوم السابع"، أن أهم ما يجب أن يتم اتباعه فى التعامل مع الجزارين هو الثقة فى النفس وعدم التهاون فى اتخاذ القرارات فعلى سبيل المثال، قرار إعدام اللحوم يأتى مصحوبا بغضب من أصحابها، خاصة أن أسعارها غالية، ولكن مثل هذه القرارات يكون لا رجعة فيها، والجزارين معظمهم حاد الطباع.

وتضيف سمعان أن وظيفتها لا تتمثل فى الكشف على الماشية حية فقط واستبعاد المصاب، ولكنها تعاود الكشف مرة أخرى على الذبيحة حتى تتأكد من خلو اللحوم من أى أمراض، قائلة: "كل الجزارين هنا كويسين مفيش بوحة فى المدبح".

 


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