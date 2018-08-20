فيديو.. تعرف على أبرز 5 شائعات نفتها الحكومة خلال اليومين الماضيين

كتبت هند مختار

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، بالفيديو إنه فى ضوء ما تم رصده من شائعات على مدار اليومين الماضيين تم رصد 5 شائعات وتم التواصل مع الجهات المعنية لتوضيح الحقائق.

وتضمنت هذه الشائعات زيادة أسعار تذاكر القطارات بعيد الأضحى المبارك والأوقاف تتعاقد على شراء لحوم مذبوحة كأضاحى بدلاً من رؤوس الماشية الحية لتوزيعها على الفقراء وزيادة أسعار اللحوم بمختلف المنافذ التموينية ونقص السلع التموينية بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك وتعذيب مسنين في دار رعاية بالإسكندرية.