فيديو.."الأنصارى": الدفع بـ2100 سيارة إسعاف لتأمين صلاة العيد والاحتفالات

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور أحمد الأنصارى، رئيس هيئة الإسعاف، إن الهيئة وضعت خطة شاملة لتأمين المصريين خلال صلاة عيد الأضحى المبارك والاحتفالات التى تعقبها من خلال الدفع بـ2100 سيارة إسعاف، وتابع:"وقد يصل العدد إلى 2900 حال تطلب الأمر ذلك".

وأضاف"الأنصارى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء dmc"، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، عبر فضائية "dmc"، أن سيارات الإسعاف ستكون متواجدة فى بجوار ساحات الصلاة فى بداية اليوم وعقب الانتهاء من الصلاة سوف تنتشر بمحيط المتنزهات والحدائق العامة والطرق السريعة والمحاور الرئيسية.