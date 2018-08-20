video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 11:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.."الأنصارى": الدفع بـ2100 سيارة إسعاف لتأمين صلاة العيد والاحتفالات

الإثنين، 20 أغسطس 2018 09:58 م
فيديو.."الأنصارى": الدفع بـ2100 سيارة إسعاف لتأمين صلاة العيد والاحتفالات سيارات إسعاف أرشيفية
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

قال الدكتور أحمد الأنصارى، رئيس هيئة الإسعاف، إن الهيئة وضعت خطة شاملة لتأمين المصريين خلال صلاة عيد الأضحى المبارك والاحتفالات التى تعقبها من خلال الدفع بـ2100 سيارة إسعاف، وتابع:"وقد يصل العدد إلى 2900 حال تطلب الأمر ذلك".

وأضاف"الأنصارى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء dmc"، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، عبر فضائية "dmc"، أن سيارات الإسعاف ستكون متواجدة فى بجوار ساحات الصلاة فى بداية اليوم وعقب الانتهاء من الصلاة سوف تنتشر بمحيط المتنزهات والحدائق العامة والطرق السريعة والمحاور الرئيسية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إسعاف المنوفية: 90 سيارة إسعاف لتأمين احتفالات عيد الأضحى

إسعاف الشرقية: 120 سيارة مجهزة للإنتشار فى احتفالات عيد الأضحى

اسعاف

عيد الاضحى

صلاه العيد

احمد الانصارى

ساحات الصلاة

مواقيت الصلاة




لا تفوتك
وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة